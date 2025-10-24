So können Investoren aus der Verlustzone kommen (FOTO)

Schönefeld (ots) - Vermieter haben ein mieses Image: geldgeil, skrupellos und

rabiat. Doch in Wahrheit verdienen Millionen von Vermietern keinen Cent mit

ihrer Immobilie, Hunderttausende machen sogar Verlust, wie das IW Köln gerade

herausfand. Das Problem: Die Kosten für Instandhaltung, Steuern oder ungeplante

Reparaturen sind massiv gestiegen.



Immer wieder verkaufen private Investoren dann irgendwann an einen richtigen

Miethai, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen - und dann haben die Mieter

das Nachsehen. Besser ist es, mit den Mietern in den Dialog zu gehen: Wer es

richtig macht, kann eine faire Miete aushandeln und wird von den Mietern dafür

sogar noch gelobt. Wie genau Vermieter vorgehen sollen, wenn die Miete die

Kosten aktuell nicht deckt, verrät dieser Beitrag.









Viele Vermieter unterschätzen, wie stark die allgemeine Inflation ihre

Kalkulation beeinflusst. Während Mieteinnahmen oft über Jahre nahezu stabil

bleiben, steigen die Ausgaben in fast allen Bereichen. Hausmeister,

Reinigungsfirmen und Verwaltungskosten sind teurer geworden, ebenso

Versicherungen oder Energie. Besonders ins Gewicht fallen Sanierungen: Sie sind

unvermeidlich, um den Wert einer Immobilie zu erhalten, kosten aber inzwischen

deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren.



Gleichzeitig dürfen diese Ausgaben nur in sehr begrenztem Umfang auf die Miete

umgelegt werden. Die Folge: Selbst Eigentümer, die auf den ersten Blick solide

wirtschaften, rutschen schnell ins Minus. Ohne Gegenmaßnahmen drohen sie in eine

Spirale aus Verschleiß, Investitionsstau und schließlich Verkaufsdruck zu

geraten.



Strategien für faire Lösungen ohne Eskalation



Umso wichtiger ist es, Mieterhöhungen nicht als Drohgebärde, sondern als

gemeinsame Aufgabe zu begreifen. Wer auf Augenhöhe kommuniziert, schafft die

Basis für Lösungen, die beide Seiten tragen können. Ein Ansatz ist, frühzeitig

den Dialog zu suchen, anstatt erst dann, wenn die wirtschaftliche Lage bereits

kritisch ist.



Es geht dabei nicht um ein "Du musst, ich habe das Recht", sondern um ein

partnerschaftliches Modell. Vermieter können erläutern, welche

Kostensteigerungen sie treffen, und im Gegenzug anbieten, konkrete

Verbesserungen umzusetzen. Ein solches Win-win-Prinzip nimmt die Schärfe aus der

Situation und verhindert Eskalationen oder gar Kündigungswellen. Besonders

hilfreich ist es, die Gespräche strukturiert zu führen, die individuellen

Bedürfnisse der Mieter zu berücksichtigen und Lösungen anzubieten, die

nachvollziehbar und greifbar sind.

