Miete erhöhen im Einvernehmen
So können Investoren aus der Verlustzone kommen (FOTO)
Schönefeld (ots) - Vermieter haben ein mieses Image: geldgeil, skrupellos und
rabiat. Doch in Wahrheit verdienen Millionen von Vermietern keinen Cent mit
ihrer Immobilie, Hunderttausende machen sogar Verlust, wie das IW Köln gerade
herausfand. Das Problem: Die Kosten für Instandhaltung, Steuern oder ungeplante
Reparaturen sind massiv gestiegen.
Immer wieder verkaufen private Investoren dann irgendwann an einen richtigen
Miethai, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen - und dann haben die Mieter
das Nachsehen. Besser ist es, mit den Mietern in den Dialog zu gehen: Wer es
richtig macht, kann eine faire Miete aushandeln und wird von den Mietern dafür
sogar noch gelobt. Wie genau Vermieter vorgehen sollen, wenn die Miete die
Kosten aktuell nicht deckt, verrät dieser Beitrag.
rabiat. Doch in Wahrheit verdienen Millionen von Vermietern keinen Cent mit
ihrer Immobilie, Hunderttausende machen sogar Verlust, wie das IW Köln gerade
herausfand. Das Problem: Die Kosten für Instandhaltung, Steuern oder ungeplante
Reparaturen sind massiv gestiegen.
Immer wieder verkaufen private Investoren dann irgendwann an einen richtigen
Miethai, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen - und dann haben die Mieter
das Nachsehen. Besser ist es, mit den Mietern in den Dialog zu gehen: Wer es
richtig macht, kann eine faire Miete aushandeln und wird von den Mietern dafür
sogar noch gelobt. Wie genau Vermieter vorgehen sollen, wenn die Miete die
Kosten aktuell nicht deckt, verrät dieser Beitrag.
Warum private Vermieter so stark unter Druck geraten
Viele Vermieter unterschätzen, wie stark die allgemeine Inflation ihre
Kalkulation beeinflusst. Während Mieteinnahmen oft über Jahre nahezu stabil
bleiben, steigen die Ausgaben in fast allen Bereichen. Hausmeister,
Reinigungsfirmen und Verwaltungskosten sind teurer geworden, ebenso
Versicherungen oder Energie. Besonders ins Gewicht fallen Sanierungen: Sie sind
unvermeidlich, um den Wert einer Immobilie zu erhalten, kosten aber inzwischen
deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren.
Gleichzeitig dürfen diese Ausgaben nur in sehr begrenztem Umfang auf die Miete
umgelegt werden. Die Folge: Selbst Eigentümer, die auf den ersten Blick solide
wirtschaften, rutschen schnell ins Minus. Ohne Gegenmaßnahmen drohen sie in eine
Spirale aus Verschleiß, Investitionsstau und schließlich Verkaufsdruck zu
geraten.
Strategien für faire Lösungen ohne Eskalation
Umso wichtiger ist es, Mieterhöhungen nicht als Drohgebärde, sondern als
gemeinsame Aufgabe zu begreifen. Wer auf Augenhöhe kommuniziert, schafft die
Basis für Lösungen, die beide Seiten tragen können. Ein Ansatz ist, frühzeitig
den Dialog zu suchen, anstatt erst dann, wenn die wirtschaftliche Lage bereits
kritisch ist.
Es geht dabei nicht um ein "Du musst, ich habe das Recht", sondern um ein
partnerschaftliches Modell. Vermieter können erläutern, welche
Kostensteigerungen sie treffen, und im Gegenzug anbieten, konkrete
Verbesserungen umzusetzen. Ein solches Win-win-Prinzip nimmt die Schärfe aus der
Situation und verhindert Eskalationen oder gar Kündigungswellen. Besonders
hilfreich ist es, die Gespräche strukturiert zu führen, die individuellen
Bedürfnisse der Mieter zu berücksichtigen und Lösungen anzubieten, die
nachvollziehbar und greifbar sind.
Viele Vermieter unterschätzen, wie stark die allgemeine Inflation ihre
Kalkulation beeinflusst. Während Mieteinnahmen oft über Jahre nahezu stabil
bleiben, steigen die Ausgaben in fast allen Bereichen. Hausmeister,
Reinigungsfirmen und Verwaltungskosten sind teurer geworden, ebenso
Versicherungen oder Energie. Besonders ins Gewicht fallen Sanierungen: Sie sind
unvermeidlich, um den Wert einer Immobilie zu erhalten, kosten aber inzwischen
deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren.
Gleichzeitig dürfen diese Ausgaben nur in sehr begrenztem Umfang auf die Miete
umgelegt werden. Die Folge: Selbst Eigentümer, die auf den ersten Blick solide
wirtschaften, rutschen schnell ins Minus. Ohne Gegenmaßnahmen drohen sie in eine
Spirale aus Verschleiß, Investitionsstau und schließlich Verkaufsdruck zu
geraten.
Strategien für faire Lösungen ohne Eskalation
Umso wichtiger ist es, Mieterhöhungen nicht als Drohgebärde, sondern als
gemeinsame Aufgabe zu begreifen. Wer auf Augenhöhe kommuniziert, schafft die
Basis für Lösungen, die beide Seiten tragen können. Ein Ansatz ist, frühzeitig
den Dialog zu suchen, anstatt erst dann, wenn die wirtschaftliche Lage bereits
kritisch ist.
Es geht dabei nicht um ein "Du musst, ich habe das Recht", sondern um ein
partnerschaftliches Modell. Vermieter können erläutern, welche
Kostensteigerungen sie treffen, und im Gegenzug anbieten, konkrete
Verbesserungen umzusetzen. Ein solches Win-win-Prinzip nimmt die Schärfe aus der
Situation und verhindert Eskalationen oder gar Kündigungswellen. Besonders
hilfreich ist es, die Gespräche strukturiert zu führen, die individuellen
Bedürfnisse der Mieter zu berücksichtigen und Lösungen anzubieten, die
nachvollziehbar und greifbar sind.
Autor folgen