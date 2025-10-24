    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Miete erhöhen im Einvernehmen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    So können Investoren aus der Verlustzone kommen (FOTO)

    Schönefeld (ots) - Vermieter haben ein mieses Image: geldgeil, skrupellos und
    rabiat. Doch in Wahrheit verdienen Millionen von Vermietern keinen Cent mit
    ihrer Immobilie, Hunderttausende machen sogar Verlust, wie das IW Köln gerade
    herausfand. Das Problem: Die Kosten für Instandhaltung, Steuern oder ungeplante
    Reparaturen sind massiv gestiegen.

    Immer wieder verkaufen private Investoren dann irgendwann an einen richtigen
    Miethai, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen - und dann haben die Mieter
    das Nachsehen. Besser ist es, mit den Mietern in den Dialog zu gehen: Wer es
    richtig macht, kann eine faire Miete aushandeln und wird von den Mietern dafür
    sogar noch gelobt. Wie genau Vermieter vorgehen sollen, wenn die Miete die
    Kosten aktuell nicht deckt, verrät dieser Beitrag.

    Warum private Vermieter so stark unter Druck geraten

    Viele Vermieter unterschätzen, wie stark die allgemeine Inflation ihre
    Kalkulation beeinflusst. Während Mieteinnahmen oft über Jahre nahezu stabil
    bleiben, steigen die Ausgaben in fast allen Bereichen. Hausmeister,
    Reinigungsfirmen und Verwaltungskosten sind teurer geworden, ebenso
    Versicherungen oder Energie. Besonders ins Gewicht fallen Sanierungen: Sie sind
    unvermeidlich, um den Wert einer Immobilie zu erhalten, kosten aber inzwischen
    deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren.

    Gleichzeitig dürfen diese Ausgaben nur in sehr begrenztem Umfang auf die Miete
    umgelegt werden. Die Folge: Selbst Eigentümer, die auf den ersten Blick solide
    wirtschaften, rutschen schnell ins Minus. Ohne Gegenmaßnahmen drohen sie in eine
    Spirale aus Verschleiß, Investitionsstau und schließlich Verkaufsdruck zu
    geraten.

    Strategien für faire Lösungen ohne Eskalation

    Umso wichtiger ist es, Mieterhöhungen nicht als Drohgebärde, sondern als
    gemeinsame Aufgabe zu begreifen. Wer auf Augenhöhe kommuniziert, schafft die
    Basis für Lösungen, die beide Seiten tragen können. Ein Ansatz ist, frühzeitig
    den Dialog zu suchen, anstatt erst dann, wenn die wirtschaftliche Lage bereits
    kritisch ist.

    Es geht dabei nicht um ein "Du musst, ich habe das Recht", sondern um ein
    partnerschaftliches Modell. Vermieter können erläutern, welche
    Kostensteigerungen sie treffen, und im Gegenzug anbieten, konkrete
    Verbesserungen umzusetzen. Ein solches Win-win-Prinzip nimmt die Schärfe aus der
    Situation und verhindert Eskalationen oder gar Kündigungswellen. Besonders
    hilfreich ist es, die Gespräche strukturiert zu führen, die individuellen
    Bedürfnisse der Mieter zu berücksichtigen und Lösungen anzubieten, die
    nachvollziehbar und greifbar sind.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Miete erhöhen im Einvernehmen So können Investoren aus der Verlustzone kommen (FOTO) Vermieter haben ein mieses Image: geldgeil, skrupellos und rabiat. Doch in Wahrheit verdienen Millionen von Vermietern keinen Cent mit ihrer Immobilie, Hunderttausende machen sogar Verlust, wie das IW Köln gerade herausfand. Das Problem: Die Kosten …