Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Jefferies heben die Aktie auf 'Buy' mit einem Kursziel von 75 Euro, was auf starkes Potenzial hinweist. Die Nachfrage nach Siliziumwafern für KI-Chips wird positiv bewertet. Gleichzeitig gibt es Sorgen über geopolitische Risiken und hohe Lagerbestände, die das Sentiment dämpfen.