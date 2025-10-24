Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +6,65 %
Platz 1
Performance 1M: +23,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Jefferies heben die Aktie auf 'Buy' mit einem Kursziel von 75 Euro, was auf starkes Potenzial hinweist. Die Nachfrage nach Siliziumwafern für KI-Chips wird positiv bewertet. Gleichzeitig gibt es Sorgen über geopolitische Risiken und hohe Lagerbestände, die das Sentiment dämpfen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 2
Performance 1M: +8,03 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 3
Performance 1M: +12,57 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 4
Performance 1M: +3,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Trotz eines vorhergehenden Abwärtstrends zeigt die Aktie in den letzten 14 Tagen einen langsamen Anstieg. Analysten von Bernstein Research bewerten die Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 56,40 Euro. Die Anleger schätzen den leisen Anstieg und sehen Chancen auf eine Trendwende.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 5
Performance 1M: -1,45 %
