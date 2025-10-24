Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Vinci
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 1
Performance 1M: +7,15 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 2
Performance 1M: +2,95 %
SAFRAN
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 3
Performance 1M: +9,48 %
Sanofi
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +8,37 %
ENI
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 5
Performance 1M: +5,24 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 6
Performance 1M: +19,69 %
