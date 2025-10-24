AKTIE IM FOKUS
PVA Tepla relativiert ersten Kurssturz wegen gesenkter Prognosen
- Gewinnwarnung überrascht Anleger von PVA Tepla.
- Kurs fiel zunächst um 19%, erholte sich auf -4%.
- Analyst sieht Kaufgelegenheit trotz Projektverzögerungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Gewinnwarnung wegen Projektverzögerungen hat die ansonsten Kursgewinne gewohnten Anleger von PVA Tepla am Freitag erst einmal böse überrascht. Als Folge handelspolitischer Unsicherheiten senkte das SDax -Unternehmen am Nachmittag seine diesjährigen Ziele. Die ersten Wogen der Enttäuschung ließen aber schnell nach.
In der Spitze sackte der Kurs zunächst um fast 19 Prozent ab. Zuletzt lag das Minus noch bei 4 Prozent. Dazu trugen auch ermutigende Aussagen eines Analysten bei. Mit zuletzt gezahlten 27,96 Euro hat sich der Aktienwert 2025 immer noch deutlich mehr als verdoppelt. Damit bleiben die Papiere in diesem Jahr unter den fünf besten SDax-Werten .
PVA befürchtet laut Mitteilung weitere Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten. Ein Teil des diesjährigen Umsatzes dürfte sich daher auf das kommende Jahr verschieben, hieß es. Für 2025 rechnet das Unternehmen nun mit Erlösen von 235 bis 255 Millionen Euro, was an beiden Enden der Spanne 25 Millionen Euro weniger sind. Auch beim operativen Gewinn (Ebitda) wurde die Zielspanne gesenkt. Außerdem legte das Unternehmen Eckdaten zum dritten Quartal vor.
Für Analyst Constantin Hesse von Jefferies Research sind die Neuigkeiten nicht absehbar gewesen und damit eine Enttäuschung. In einer Kursschwäche, die damit einhergeht, würde er aber eine Einstiegsgelegenheit sehen, zumal wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark. Er empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktien mit einem Kursziel von 37 Euro. Damit liegt das Gewinnpotential aktuell bei fast einem Drittel./tih/jsl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 27,86 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,55 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 615,96 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +12,76 %/+37,42 % bedeutet.
Lass dich nicht beirren, du gehörst hier zu der kleinen Minderheit derjenigen, die Firmen fundamental analysieren und eigene Ideen entwickeln. Wenn man dabei in beide Seiten flexibel ist, und je nach Situation long oder short denken kann, umso besser. Ich packe mir auch die eine oder andere Aktie auf die Watchlist und beobachte und diskutiere sie teilweise jahrelang ohne einen Einstieg.
Und konkret zu den Werten, die Du nennst: PVA Tepla war ich in den letzten zehn Jahren immer mal wieder investiert und hatte ich bis letztes Jahr im Depot, was Du hier nachlesen kannst. TUI zB habe ich in den letzten fünf Jahren ca. ein Dutzend Mal gekauft und wieder verkauft. Finde/fände es skurril, wenn ich in der Sekunde des Verkaufs die Diskussionen einstellen würde und erst wieder posten „darf“, wenn ich ne Long- oder Short-Position habe.
Was das mit Langeweile oder Selbstdarstellung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Wo sind denn Deine inhaltlichen Beiträge zur Aktie, Deine Einschätzung zu den Zahlen, zu der Bewertung, zu irgendwas? Außer der Info, dass Du investiert bist, kann ich mich an keine inhaltlichen Beteiligung erinnern.
Die Stimmung war durchweg positiv, auch im Vergleich zum letzten Jahr, als es viele personelle Änderungen gab.
Das neue Team aus Vorstand und Aufsichtsrat macht einen sehr guten Eindruck und ich denke, jetzt kommt Stabilität in diese Themen. Die Beteiligten machen den Eindruck, sich langfristig engagieren zu wollen und zeigen sich überzeugt, das Unternehmen stark weiterzuentwickeln.
Die neue Aufsichtsrätin ist eine Wissenschaftskoryphäe, die Ihre Forschungsschwerpunkte genau in den Bereichen hat, in denen die PVA am stärksten wächst und am innovativsten ist.
Das Management zeigt sich überzeugt, die Ziele 500 Mio. Umsatz bis 2028 zu erreichen, was mir nach allem Gehörtem heute auch wirklich realistisch erscheint. Ebenfalls sollen die Jahresziele 2025 erreicht werden. Nach dem Vorstandsbericht heute wäre meine Schätzung sogar eher, dass der Jahresumsatz 2025 am oberen Ende der Prognose liegen könnte.
Eine interessante Nachfrage/Antwort auf der HV: Das Book to bill ratio wird Ende des Jahres wieder bei rund 1 gesehen. Es ist aber auch nicht mehr so relevant, da die Realisationszeiten von Aufträgen im Metrologiebereich bei nur noch ca. 4 Monaten liegen.