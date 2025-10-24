    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Trump trifft Xi: Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit

    US-Präsident Donald Trump wird in der kommenden Woche den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping im Rahmen seiner Asienreise treffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump trifft Xi am 30. Oktober beim APEC-Gipfel.
    • Ziel: Spannungen abbauen und Handelsgespräche beleben.
    • Themen: Seltene Erden, Fentanyl, Sojabohnen, Taiwan.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Bilaterales Treffen - Trump trifft Xi: Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Beide Staatschefs wollen die zuletzt wieder aufgeheizten Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt abbauen und neuen Schwung in die festgefahrenen Handelsgespräche bringen.

    Wie Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, am Donnerstag mitteilte, soll das Treffen am 30. Oktober am Rande des APEC-Gipfels stattfinden.

    Auch Wi Sung-lac, nationaler Sicherheitsberater des südkoreanischen Präsidenten, bestätigte die Staatsbesuche von Trump und Xi während des Gipfels – Peking selbst äußerte sich bislang jedoch nicht offiziell.

    Es wird das erste persönliche Treffen der beiden Staatsoberhäupter seit Trumps Rückkehr ins Amt im Januar sein. In diesem Jahr hatten beide bereits zweimal telefonisch miteinander gesprochen; zuletzt waren sie sich 2019 während Trumps erster Amtszeit begegnet.

    Das Treffen gilt als hochriskant, aber potenziell wegweisend, da eine fragile Handelsruhe zwischen den Supermächten am 10. November ausläuft, sollte keine Einigung über eine Verlängerung erzielt werden.

    Trump hat zudem den 1. November als Frist für die Einführung zusätzlicher 100-Prozent-Zölle festgesetzt, die er Anfang des Monats angekündigt hatte.

    Der US_Präsident sagte am Sonntag an Bord der Air Force One, zu den zentralen Themen gehörten seltene Erden, Fentanyl, Sojabohnen und Taiwan.

    In Peking betonte Handelsminister Wang Wentao am Freitag, beide Länder könnten trotz aller Differenzen Wege finden, miteinander zu sprechen und zusammenzuarbeiten – ein vollständiges Auseinanderdriften solle vermieden werden.

    Beobachter werten die Bestätigung des Trump-Xi-Treffens als Hinweis, dass beide Seiten eine Eskalation vermeiden und den Dialog wiederbeleben wollen.

    Trump wird am 27. Oktober zunächst nach Tokio reisen, um Japans neue Premierministerin Sanae Takaichi zu treffen, bevor er nach Südkorea weiterfliegt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

