Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe

Die Eni-Aktie gewann am Nachmittag als einer der besten Werte im Eurostoxx 50 zwei Prozent.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 4,994 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 16:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +6,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 188,52 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0770. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+9.099,63 % bedeutet.