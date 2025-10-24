ZDK sieht guten Ansatz - aber Masterplan Ladeinfrastruktur lässt Kundenperspektive außen vor

Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bewertet

den Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 als wichtigen und grundsätzlich richtigen

Schritt, um den Ausbau einer flächendeckenden, nutzerfreundlichen und

wettbewerblich organisierten Ladeinfrastruktur voranzubringen. Zugleich mahnt

der Verband an, dass die Umsetzung stärker an der Realität des Marktes und den

Erfahrungen aus dem täglichen Kundendialog ausgerichtet werden muss.



Das Kfz-Gewerbe bemängelt, dass die Perspektive von Handel und Kunden im

Masterplan des Bundesverkehrsministeriums kaum vorkommt. "Wer den Ausbau der

Ladeinfrastruktur an den Bedürfnissen der Nutzer vorbeiplant, riskiert Akzeptanz

und Tempo", warnt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. Die vorgesehenen

"Cleanroom-Gespräche" zwischen Ministerium, Fahrzeug- und

Ladeinfrastrukturherstellern blendeten die entscheidende Kundenerfahrung aus.







und Kfz-Werkstätten sind die Kfz-Betriebe die Schnittstelle zwischen Industrie

und Verbrauchern - und genau diese Stimme fehlt bislang am Tisch", so Peckruhn.

Der ZDK fordert daher, in den Kreis der Cleanroom-Gespräche aufgenommen zu

werden, um mehr Praxis in die Politik zu bringen.



Mehr Praxisnähe und Nutzerperspektive gefordert



