ZDK sieht guten Ansatz - aber Masterplan Ladeinfrastruktur lässt Kundenperspektive außen vor
Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bewertet
den Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 als wichtigen und grundsätzlich richtigen
Schritt, um den Ausbau einer flächendeckenden, nutzerfreundlichen und
wettbewerblich organisierten Ladeinfrastruktur voranzubringen. Zugleich mahnt
der Verband an, dass die Umsetzung stärker an der Realität des Marktes und den
Erfahrungen aus dem täglichen Kundendialog ausgerichtet werden muss.
Das Kfz-Gewerbe bemängelt, dass die Perspektive von Handel und Kunden im
Masterplan des Bundesverkehrsministeriums kaum vorkommt. "Wer den Ausbau der
Ladeinfrastruktur an den Bedürfnissen der Nutzer vorbeiplant, riskiert Akzeptanz
und Tempo", warnt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. Die vorgesehenen
"Cleanroom-Gespräche" zwischen Ministerium, Fahrzeug- und
Ladeinfrastrukturherstellern blendeten die entscheidende Kundenerfahrung aus.
"Mit eine halbe Million täglichen Kundenkontakten in unseren 40.000 Autohäusern
und Kfz-Werkstätten sind die Kfz-Betriebe die Schnittstelle zwischen Industrie
und Verbrauchern - und genau diese Stimme fehlt bislang am Tisch", so Peckruhn.
Der ZDK fordert daher, in den Kreis der Cleanroom-Gespräche aufgenommen zu
werden, um mehr Praxis in die Politik zu bringen.
