    ZDK sieht guten Ansatz - aber Masterplan Ladeinfrastruktur lässt Kundenperspektive außen vor

    Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bewertet
    den Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 als wichtigen und grundsätzlich richtigen
    Schritt, um den Ausbau einer flächendeckenden, nutzerfreundlichen und
    wettbewerblich organisierten Ladeinfrastruktur voranzubringen. Zugleich mahnt
    der Verband an, dass die Umsetzung stärker an der Realität des Marktes und den
    Erfahrungen aus dem täglichen Kundendialog ausgerichtet werden muss.

    Das Kfz-Gewerbe bemängelt, dass die Perspektive von Handel und Kunden im
    Masterplan des Bundesverkehrsministeriums kaum vorkommt. "Wer den Ausbau der
    Ladeinfrastruktur an den Bedürfnissen der Nutzer vorbeiplant, riskiert Akzeptanz
    und Tempo", warnt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. Die vorgesehenen
    "Cleanroom-Gespräche" zwischen Ministerium, Fahrzeug- und
    Ladeinfrastrukturherstellern blendeten die entscheidende Kundenerfahrung aus.

    "Mit eine halbe Million täglichen Kundenkontakten in unseren 40.000 Autohäusern
    und Kfz-Werkstätten sind die Kfz-Betriebe die Schnittstelle zwischen Industrie
    und Verbrauchern - und genau diese Stimme fehlt bislang am Tisch", so Peckruhn.
    Der ZDK fordert daher, in den Kreis der Cleanroom-Gespräche aufgenommen zu
    werden, um mehr Praxis in die Politik zu bringen.

    Mehr Praxisnähe und Nutzerperspektive gefordert

