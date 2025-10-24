    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    ROUNDUP 2

    Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke - Aktie steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel erzielt 4,1 Mrd. Dollar Gewinn im Quartal.
    • Umsatz steigt um 3% auf 13,7 Mrd. Dollar.
    • Analysten warnen vor langfristigen Herausforderungen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs aktualisiert)

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der kriselnde Chipkonzern Intel hat es im vergangenen Quartal unter anderem dank niedrigerer roter Zahlen in der Fertigung in die Gewinnzone geschafft. Das Unternehmen verbuchte einen Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) nach einem Verlust von 16,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte um drei Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Für das vierte Quartal erwartet das Management einen Umsatz zwischen 12,8 und 13,8 Milliarden Dollar.

    Für die Aktie ging es am Freitag im frühen New Yorker Handel um zwei Prozent hoch. Im vorbörslichen Geschäft hatte das Plus noch bei acht Prozent gelegen. Im laufenden Jahr hat die Aktie um gut 90 Prozent zugelegt. Mitte September hatte der Einstieg des Chipkonzerns Nvidia für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Einen kräftigen Schub hatte die Aktie zuvor schon im August durch eine Beteiligung der US-Regierung bekommen.

    Für Analyst Harlan Sur von JPMorgan hat Intel dank einer soliden Nachfrage die Erwartungen übertroffen. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar.

    Auch für Stacy Rasgon von Bernstein Research hat der Halbleiterkonzern mit dem Umsatz klar positiv überrascht. Dagegen liege der Ausblick unter den Erwartungen. Es sei noch viel zu früh, um einen Sieg für den angeschlagenen Konzern auszurufen, so der Analyst.

    Im vergangenen Quartal hatte Intel durch den Einstieg Nvidias und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Der seit einigen Monaten amtierende Konzernchef Lip-Bu Tan hatte einen harten Sparkurs eingeschlagen. So fiel die Zahl der Mitarbeiter binnen drei Monaten von 96.400 auf 83.300. Auf die Trennung von Altera entfielen 3.300 davon.

    Der operative Verlust in der Fertigungssparte sank im abgelaufenen Quartal auf 2,3 Milliarden Dollar von knapp 5,8 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Intel will sich als Auftragsfertiger für andere Chipentwickler etablieren. Das ist ein teures Unterfangen, das bisher schleppender verläuft als erhofft. So wurden Pläne für eine große Fabrik in Magdeburg angesichts fehlender Nachfrage aufgegeben.

    Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Zudem steht Intel auch im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren stärker unter Druck./so/DP/err/lew/mis/he

     

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
