DZ BANK stuft INTEL CORP auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 25 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Ingo Wermann sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Hoffnungsschimmer. Der Chipkonzern habe in einem turbulenten dritten Quartal vor allem von der hohen Nachfrage nach PC-Chips und Kostensenkungen profitiert. Er erhöhte daraufhin seine Umsatz- und Gewinnschätzungen, während er seine Annahmen für die Sachinvestitionen deutlich kürzte. Historisch betrachtet sei die Aktie aber sehr hoch bewertet./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:36 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 33,27EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 16:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



