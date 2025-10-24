    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel Aktie verliert signifikant - 24.10.2025

    Am 24.10.2025 ist die Intel Aktie, bisher, um -6,75 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie verliert signifikant - 24.10.2025
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -6,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +78,91 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +14,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +83,75 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,92 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,49 %
    1 Monat +42,43 %
    3 Monate +78,91 %
    1 Jahr +74,91 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Intel-Aktie, die sowohl durch technische Analysen als auch durch fundamentale Unternehmensdaten beeinflusst wird. Während einige Mitglieder optimistisch sind und die staatliche Unterstützung sowie strategische Partnerschaften als positive Faktoren sehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich struktureller Probleme und möglicher Kursrisiken. Analysten erwarten, dass solide Prozessorverkäufe die Quartalsergebnisse positiv beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,42 Mrd.EUR wert.

    Gewinne nach Inflationsdaten - Rekorde bei Leitindizes


    Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten haben die US-Leitindizes am Freitag weiter zugelegt und Bestmarken erreicht. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei 47.170 Punkten und stieg zuletzt um 0,9 Prozent …

    Intel nach guten Resultaten deutlich höher


    Intel-Aktien haben am Freitag nach der Veröffentlichung eines respektablen Quartalsberichts des Chipkonzerns zugelegt. Für die Titel ging es im frühen New Yorker Handel um 1,5 Prozent nach oben. Im vorbörslichen Geschäft hatten sie allerdings noch …

    Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke - Aktie steigt


    Der kriselnde Chipkonzern Intel hat es im vergangenen Quartal unter anderem dank niedrigerer roter Zahlen in der Fertigung in die Gewinnzone geschafft. Das Unternehmen verbuchte einen Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) nach einem …

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +0,38 %
    +14,65 %
    +42,32 %
    +77,77 %
    +74,29 %
    +29,22 %
    -11,62 %
    +12,79 %
    +1.576,80 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
