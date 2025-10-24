Earnings Quickcheck Q3/25: Meine drei "KI-Schaufelverkäufer" Amphenol, Comfort Systems und Vertiv powern ihre Ergebnisse auf ein neues Level - und auch mein Depot
"Schaufelverkäufer" sind die indirekten, aber sicheren Profiteure eines Megatrends. Diese Analogie geht auf den Goldrausch zurück, wo viele Goldsucher scheiterten, aber die Verkäufer von Schaufeln und sonstigem Zubehör sich eine goldene Nase verdienten und zwar unabhängig vom Erfolg ihrer goldschürfenden Kunden.
Im KI-Zeitalter nehmen "KI-Schaufelverkäufer" wie Amphenol, Comfort Systems und Vertiv Holdings durch immer größere Investitionen in immer gewaltigere KI-Rechenzentren eine Schlüsselrolle im Bereich der globalen digitalen Infrastruktur ein. Nun haben alle drei ihre Geschäftszahlen zum 3. Quartal vorgelegt und sämtliche Erwartungen einfach übertroffen...
