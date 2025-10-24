    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

    • Jefferies belässt PVA Tepla auf "Buy" bei 37 Euro.
    • Zielsenkung wegen Projektverzögerungen enttäuscht.
    • Starke Auftragsentwicklung bleibt trotz Risiken bestehen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla angesichts gekürzter Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Zielsenkung wegen verzögerter Projekte sei eine Enttäuschung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei nicht absehbar gewesen und werde sich wohl kurzfristig belastend auf die Aktie auswirken. Darin würde der Experte aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit sehen, da wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET

    PVA TePla

    -2,94 %
    +2,30 %
    +9,55 %
    +34,52 %
    +138,09 %
    +73,74 %
    +174,07 %
    +1.009,10 %
    +120,00 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 28,38 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 17:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 615,96 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +12,76 %/+37,42 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 37 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
