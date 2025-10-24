Max Power erzählt Bohrlizenz für Kanadas erstes rein auf Natürlichen Wasserstoff ausgelegtes Vorkommen

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

Saskatoon, SK – 24. Oktober 2025 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich bekannt zu geben, dass es die Bohrlizenz für die erste Bohrung seines geplanten Mehrfachbohrprogramms zur Erschließung natürlicher Wasserstoffvorkommen im Süden von Saskatchewan erhalten hat. Die Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferanten, einschließlich des Bohrunternehmens, ist abgeschlossen, und die Bohrung des Lawson-Zielbohrlochs im Herzen des 200 km langen Genesis-Trends wird am oder um den 7. November 2025 beginnen.

Mansoor Jan, Präsident und CEO von MAX Power, kommentierte: „Der Erhalt der Bohrgenehmigung ist ein wichtiger Schritt für MAX Power und der Höhepunkt umfangreicher technischer, regulatorischer und logistischer Vorbereitungen unseres Teams. Mit der vollen Unterstützung des Ministeriums für Energie und Ressourcen von Saskatchewan und der innovationsfreundlichen Haltung der Provinz sind wir stolz darauf, Kanadas erste spezielle Wasserstoffquelle am Lawson-Ziel voranzutreiben.“

Mansoor fügte hinzu: „Die geologischen Gegebenheiten sind überzeugend und die Gelegenheit ist einzigartig. Wenn dieses Programm erfolgreich ist, könnte es unsere Vorstellung von sauberer Grundlastenergie neu definieren und Saskatchewan – und MAX Power – an die Spitze einer neuen nordamerikanischen Energiegeschichte bringen.“

Das geowissenschaftliche Programm für Lawson umfasst den Einsatz von zwei Gaschromatographen, deren Zweck es ist, alle aus dem Bohrschlamm stammenden Gasströme auf Helium, Stickstoff und Methan zu untersuchen, sowie eines weiteren, speziell für den Nachweis von Wasserstoff entwickelten Massenspektrometers.

Weitere Details zum Lawson-Programm werden vor Beginn der Bohrungen bekannt gegeben.

Abbildung 1 – Lawson-Zielgebiet

Lawson-Spielkonzept

Das bei Lawson getestete Spielkonzept basiert auf einer komplexen Untergrundstruktur, die einen Flüssigkeitsstrom nach oben in das darüber liegende Prairie-Evaporit-Salz ermöglicht hat, wodurch dieses sich aufgelöst hat und somit eine Aufwärtsabdichtung für wandernden Wasserstoff (und möglicherweise Helium) gebildet hat. Luftgestützte geophysikalische Analysen deuten darauf hin, dass der darunter liegende Basementkomplex aus einer exotischen Gesteinszusammensetzung bestehen könnte, die die Bildung von Wasserstoff begünstigt, wobei die Gasbildung durch einen laut seismischen Untersuchungen relativ jungen magmatischen Intrusionspfropfen verstärkt wird. Diese Konzeptbohrung soll die Gültigkeit dieses Spielkonzepts testen, da es sich um den Spieltyp handelt, der entlang des Genesis-Trends am wahrscheinlichsten anzutreffen ist, wo das technische Team mehrere Lawson-„Look-a-likes” identifiziert hat.

Lawson-Bohrung wird durchgeführt, während MAX Power auf dem weltweit führenden Naturwasserstoff-Gipfel präsentiert

MAX Power wird auf der H-Nat in Paris, Frankreich, vom 13. bis 14. November stark vertreten sein, darunter mit einem erstklassigen Präsentationsslot zum Auftakt der weltweit größten Naturwasserstoff-Konferenz am Donnerstagmorgen, dem 13. November. „Wegweisend für einen neuen Naturwasserstoffmarkt in Saskatchewan, Kanada” ist eine Präsentation, die die geologischen und rechtlichen Grundlagen des größten genehmigten Landpakets in Kanada für die Entdeckung von Naturwasserstoff beleuchtet und über die aktuellen Explorations- und Bohrtätigkeiten von MAX Power informiert.

Abbildung 2 – Genesis Trend

Was kommt als Nächstes?

Mobilisierung der Bohranlage und des Teams: Die Feldteams und die Ausrüstung werden Anfang November zum Standort mobilisiert, um mit den Bohrungen für Kanadas erste spezielle Wasserstoffquelle zu beginnen.

Fortschritte bei den Bohrungen: Detaillierte Gasanalysen und kontinuierliche Untergrundprobenahmen dienen als Grundlage für die Bewertung des Wasserstoffpotenzials in der Tiefe.

Weltklasse-Dokumentation: Ein preisgekröntes Videoteam wird drei Tage lang vor Ort sein, um den Beginn der Bohrungen an Kanadas erster spezieller Wasserstoffquelle zu dokumentieren und diesen historischen Meilenstein für ein weltweites Publikum festzuhalten.

Globale Sichtbarkeit und Engagement: MAX Power wird auf der H-Nat Hydrogen Conference in Paris, Frankreich, vom 13. bis 14. November vorgestellt, die zeitgleich mit dem Bohrprogramm in Lawson stattfindet.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Die bevorstehende Bohrkampagne ist mehr als nur ein technischer Meilenstein. Sie ist der Beginn eines neuen Wachstumskapitels für MAX Power. Mit einem vollständig genehmigten, gut finanzierten Projekt, einer starken Zusammenarbeit mit der Provinz und einem bewährten technischen Team ist das Unternehmen auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen, die weltweit erste kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu definieren. Mit fortschreitender Entwicklung positioniert sich MAX Power weiterhin im Zentrum einer der bedeutendsten neuen Energiechancen des Jahrzehnts.

MAX Power Saskatchewan Dokumentarvideo über natürlichen Wasserstoff

MAX Power Präsentation über natürlichen Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

