Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.125,63USD pro Feinunze und notiert damit -0,01 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,75USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,36 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,55USD und verzeichnet ein Plus von +1,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,24USD und verzeichnet ein Plus von +0,78 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.470,50 USD +0,68 % Platin 1.623,50 USD -0,37 % Kupfer London Rolling 10.905,76 USD +0,97 % Aluminium 2.856,12 PKT +0,17 % Erdgas 3,226 USD -2,74 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,74 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.10.25, 17:29 Uhr.