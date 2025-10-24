Porsche AG: Starker Cashflow trotzt widrigen Bedingungen
Porsche meistert Herausforderungen und punktet mit innovativen Strategien und Rekordzahlen.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Porsche AG verzeichnet einen Anstieg des Netto-Cashflows im Automobilbereich auf 1,34 Milliarden Euro, trotz eines herausfordernden Umfelds.
- Rekordauslieferungen in den USA und anderen Wachstumsmärkten, mit einem Elektrifizierungsanteil von 35 Prozent weltweit und 56 Prozent in Europa.
- Strategische Neuausrichtung und makroökonomische Herausforderungen belasten das Ergebnis der ersten neun Monate signifikant, mit Sonderaufwendungen von rund 2,7 Milliarden Euro.
- Der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten beträgt 26,86 Milliarden Euro, das operative Ergebnis sinkt auf 40 Millionen Euro.
- Porsche plant, die Produktpalette um Verbrennungs- und Plug-in-Hybrid-Antriebe zu erweitern, während die Einführung bestimmter vollelektrischer Fahrzeuge verschoben wird.
- Gespräche über ein Zukunftspaket mit der Arbeitnehmervertretung wurden gestartet, um die Profitabilität in einem inflationären Kostenumfeld zu sichern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Porsche AG ist am 24.10.2025.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,00 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,90EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.277,65PKT (+0,95 %).
+4,91 %
+9,93 %
+9,14 %
+0,42 %
-32,44 %
-53,38 %
-50,80 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
