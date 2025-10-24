Porsche AG: Starker Cashflow trotzt widrigen Bedingungen

Porsche AG verzeichnet einen Anstieg des Netto-Cashflows im Automobilbereich auf 1,34 Milliarden Euro, trotz eines herausfordernden Umfelds.

Rekordauslieferungen in den USA und anderen Wachstumsmärkten, mit einem Elektrifizierungsanteil von 35 Prozent weltweit und 56 Prozent in Europa.

Strategische Neuausrichtung und makroökonomische Herausforderungen belasten das Ergebnis der ersten neun Monate signifikant, mit Sonderaufwendungen von rund 2,7 Milliarden Euro.

Der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten beträgt 26,86 Milliarden Euro, das operative Ergebnis sinkt auf 40 Millionen Euro.

Porsche plant, die Produktpalette um Verbrennungs- und Plug-in-Hybrid-Antriebe zu erweitern, während die Einführung bestimmter vollelektrischer Fahrzeuge verschoben wird.

Gespräche über ein Zukunftspaket mit der Arbeitnehmervertretung wurden gestartet, um die Profitabilität in einem inflationären Kostenumfeld zu sichern.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Porsche AG ist am 24.10.2025.

