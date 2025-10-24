Aktionäre verlieren alle Aktien: Insolvenzplan ohne Kompensation!
Die Social Chain AG steht vor einem entscheidenden Wendepunkt: Ein Insolvenzverfahren soll die Schuldenlast mindern und neue Investoren an Bord holen. Aktionäre könnten ihre Anteile verlieren, während die Börsennotierung bestehen bleibt. Dr. Thorsten Bieg, Vorstand der Social Chain AG i.I., leitet diesen Prozess.
- The Social Chain AG befindet sich im Insolvenzverfahren und ein Insolvenzplan wird erstellt.
- Der Plan sieht vor, die Gesellschaft zu entschulden und die bestehenden Aktien an MERIDIANA Capital Markets SE oder andere Investoren zu verkaufen.
- Aktionäre sollen ihre Aktien ohne Kompensation verlieren.
- Der Investor plant, die Börsennotierung der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
- Der Insolvenzplan wird nach Erstellung und Prüfung den Gläubigern zur Abstimmung vorgelegt.
- Die Mitteilung wurde von Dr. Thorsten Bieg, Vorstand der Social Chain AG i.I., übermittelt.
