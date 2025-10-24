VW-Tochter Porsche AG verdient wegen Sonderkosten operativ kaum noch Geld
- Porsche AG verzeichnete stark gesunkenen Gewinn.
- Sonderaufwendungen von 2,7 Milliarden Euro belasten.
- Langfristige Strategie soll ab 2026 Erholung bringen.
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG hat wegen seines teuren Strategieschwenks in den ersten neun Monaten kaum noch operativen Gewinn gemacht. Weil der zum Volkswagen -Konzern gehörende Autobauer 2,7 Milliarden Euro an Sonderaufwendungen schulterte, schmolz das operative Ergebnis von 4,04 Milliarden Euro ein Jahr zuvor auf nun nur noch 40 Millionen Euro zusammen. Das teilten die Stuttgarter am Freitagabend nach Börsenschluss mit. Der Umsatz fiel wegen gesunkener Verkäufe um 6 Prozent auf 26,9 Milliarden Euro. Neben den Kosten für neue Modelle und für das eingedampfte Batteriegeschäft belasteten auch US-Zölle in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe die Zahlen. Unter dem Strich rutschte Porsche in die Verlustzone.
"Wir nehmen bewusst vorübergehend schwächere Finanzkennzahlen in Kauf, um langfristig Porsches Resilienz und Profitabilität zu stärken", sagte Finanzchef Jochen Breckner laut Mitteilung. Im reinen Tagesgeschäft sieht sich das MDax -Unternehmen derweil im schwachen Branchenumfeld robust unterwegs. Der Barmittelzufluss im Autobau (Netto-Cashflow) stieg im Vorjahresvergleich von 1,24 Milliarden Euro auf 1,34 Milliarden Euro.
Porsche leidet insbesondere unter dem schwachen Abschneiden in China und dem langsamen Elektroautohochlauf. Daher hatte das Management um Noch-Vorstandschef Oliver Blume sich entschieden, neue Verbrenner und Plug-in-Hybride auf den Markt zu bringen und bestimmte vollelektrische Modelle zu verschieben. Die eigenen Batterieambitionen stampfte das Unternehmen größtenteils ein. Das alles kostet neben Sparprogrammen für Stellenstreichungen viel Geld. "Wir erwarten, dass wir den Tiefpunkt in diesem Jahr durchschreiten und Porsche sich ab 2026 spürbar verbessert", sagte Breckner./men/nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 90,24 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,57 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -3,40 %/+44,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bin bei der Kernfusion nicht so negativ. Gerade in jüngster Zeit gab es hier hoffungsfrohe Meldungen. Z.B. hier: https://www.stmwk.bayern.de/wissenschaftler/forschung/mission-kernfusion.html. Mit dieser Technologie steht Energie quasi unbegrenzt zu Verfügung. Auch dann wenn kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Energieerzeugung durch Sonne oder Wind braucht immer ein Backup in einer Kapazität die den kompletten Strombedarf deckt, solange die Speicherung der Energie nicht gelöst ist. Dafür braucht es gigantische Batteriesysteme und damit gigantische Investitionen (ähnlich Kernfusion?) und wir schaffen eine noch größere Abhängigkeit von China. Das können wir doch nicht wollen. Ich für meinen Teil halte die technische Machbarkeit der Kernfusion auf absehbare Zeit (nächsten 10 Jahre) mindestens genauso wahrscheinlich, wie die Möglichkeit der Energiespeicherung im großen Stil (z.B. eine Woche Strombedarf Deutschland = 1,35TWh/Tag x 7 = ca. 10TWh Speicherbedarf). Der größte Stromspeicher in Deutschland (Bollingstedt) hat heute eine Kapazität von 238MWh was 0,000238TWh) entspricht. Vermutlich ist es wie es immer ist. Der richtige Weg ist irgendwo in der Mitte. Bei der Stromerzeugung wird ein Mix aus Grüner Stromerzeugung und Speichertechnologie ohne Abhängigkeiten plus Kernfusion die Lösung darstellen. Bei den Autos sehe ich es ähnlich. Verbrenner (z.T. betrieben mit EFuel) parallel zu den EAutos wird global vorherrschen.
Warum sollte sich die Deutsche/Europäische Autoproduktion so komplett und mit maximaler Geschwindigkeit Richtung E Auto bewegen? Ich sehe dadurch keinerlei Vorteile. Die Abhängigkeit von China steigt damit überproportional. Das Herzstück von E Autos - die Batterie - kommt quasi ausnahmslos von chinesischen Lieferanten. Bei Seltenen Erden hat China quasi das fast 100% Monopol. Wie das von China ausgenutzt wird, sehen wir ja gerade. Im E Auto werden wesentlich mehr dieser Rohstoffe verbaut i.Vgl. zum Verbrenner. Ich bin keinesfalls gegen den E Antrieb, aber zunächst sollte die Versorgungssicherheit der Rohstoffe in Europa gegeben sein und wir unsere eigenen Battererientechnologien und Kapazitäten aufgebaut haben. Solange das nicht gegeben ist, sollten wir dringend auch an der Verbrennertechnologie (inkl. E Fuels) festhalten und auch weiterentwickeln. Gut finde ich es, dass endlich wieder ernsthaft an der Kernverschmelzung gearbeitet wird. Mit dieser unbegrenzten Energiequelle sind u.a. E Fuels in großem Stile plötzlich denkbar und der CO2 Abdruck reduziert sich um 90%.