Der Börsen-Tag
US-Börsen boomen: Dow Jones und S&P 500 im Aufwind, DAX stagniert
Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes leicht zulegen, verzeichnen US-Märkte deutliche Gewinne. Besonders der Technologiesektor schwächelt.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,13% und steht aktuell bei 24.237,76 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine stärkere Performance mit einem Plus von 0,78% und erreicht 30.246,95 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, legt um 0,55% zu und notiert bei 17.355,66 Punkten. Im Technologiesektor hingegen zeigt sich ein leicht negatives Bild: Der TecDAX verliert 0,31% und steht bei 3.728,74 Punkten. Dies deutet auf eine schwächere Performance der Technologiewerte im Vergleich zu den anderen deutschen Indizes hin. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnen die US-amerikanischen Indizes deutliche Gewinne. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 1,24% und erreicht 47.308,32 Punkte, während der S&P 500 um 0,94% zulegt und bei 6.800,52 Punkten steht. Diese positive Entwicklung in den USA könnte auf eine optimistische Stimmung der Anleger hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten hindeuten. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine positive Tendenz, insbesondere in den USA und bei den mittelgroßen deutschen Unternehmen, während der Technologiesektor in Deutschland etwas hinterherhinkt.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5.73% an, gefolgt von Heidelberg Materials mit 3.03% und Commerzbank, die um 1.88% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete adidas einen Rückgang von -1.21%, Beiersdorf fiel um -1.47% und SAP hatte den stärksten Verlust mit -3.39%.
MDAX TopwerteGerresheimer war der Spitzenreiter im MDAX mit einem Plus von 3.29%, dicht gefolgt von ThyssenKrupp mit 3.24% und Porsche AG, die um 3.10% zulegte.
MDAX FlopwerteFraport fiel um -0.87%, Aroundtown um -0.93% und Carl Zeiss Meditec verzeichnete einen Rückgang von -3.09%.
SDAX TopwerteIm SDAX sticht SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 7.11% hervor, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 5.14% und SMA Solar Technology, die um 4.90% zulegte.
SDAX FlopwerteFormycon fiel um -1.73%, Energiekontor um -2.25% und PVA TePla verzeichnete einen Rückgang von -2.61%.
TecDAX TopwerteSILTRONIC AG führt auch im TecDAX mit 7.11%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 4.90% und SUESS MicroTec, die um 4.78% zulegte.
TecDAX FlopwerteDeutsche Telekom fiel um -1.02%, Carl Zeiss Meditec um -3.09% und SAP hatte den stärksten Verlust mit -3.39%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones war IBM der größte Gewinner mit 6.57%, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 4.01% und JPMorgan Chase, die um 2.48% zulegte.
Dow Jones FlopwerteJohnson & Johnson fiel um -1.04%, 3M um -1.40% und Honeywell International verzeichnete einen Rückgang von -2.16%.
S&P 500 TopwerteFord Motor führte die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 10.90% an, gefolgt von Albemarle mit 7.67% und Coinbase, die um 7.48% zulegte.
S&P 500 FlopwerteWilliams Companies fiel um -2.26%, Packaging of America um -2.62% und Illinois Tool Works verzeichnete den stärksten Rückgang mit -4.06%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte