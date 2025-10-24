Besonders beachtet!
Albemarle Aktie klettert nach oben - +8,64 % - 24.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher um +8,64 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.
Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.
Albemarle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025
Die Albemarle Aktie notiert aktuell bei 90,87€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,64 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,23 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die Albemarle Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +6,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Albemarle um -0,45 % verloren.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,94 % geändert.
Albemarle Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,75 %
|1 Monat
|+18,92 %
|3 Monate
|+26,50 %
|1 Jahr
|-3,86 %
Informationen zur Albemarle Aktie
Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,59 Mrd.EUR wert.
US-Börsen boomen: Dow Jones und S&P 500 im Aufwind, DAX stagniert
Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes leicht zulegen, verzeichnen US-Märkte deutliche Gewinne. Besonders der Technologiesektor schwächelt.
Börsenstart USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Albemarle Aktie jetzt kaufen?
Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.