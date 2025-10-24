Albemarle Aktie klettert nach oben - +8,64 % - 24.10.2025

Die Albemarle Aktie notiert aktuell bei 90,87€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,64 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,23 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Albemarle Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +6,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Albemarle um -0,45 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,94 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,75 % 1 Monat +18,92 % 3 Monate +26,50 % 1 Jahr -3,86 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,59 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes leicht zulegen, verzeichnen US-Märkte deutliche Gewinne. Besonders der Technologiesektor schwächelt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.