Anleger halten sich überwiegend zurück - FTSE-Rekordhoch

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich kaum verändert ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete die festere Londoner Börse, wo der Leitindex FTSE 100 ein Rekordhoch erklomm und mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 9.645,62 Punkten schloss.

Der EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,11 Prozent auf 5.674,50 Punkte. Der Schweizer SMI stieg um 0,09 Prozent auf 12.568,18 Zähler.