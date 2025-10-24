    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Anleger halten sich überwiegend zurück - FTSE-Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte weitgehend stabil ins Wochenende.
    • Londoner FTSE 100 erreicht Rekordhoch bei 9.645,62.
    • US-Inflationsdaten unterstützen mögliche Zinssenkungen.
    Aktien Europa Schluss - Anleger halten sich überwiegend zurück - FTSE-Rekordhoch
    Foto: Greg Montani - Pexels

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich kaum verändert ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete die festere Londoner Börse, wo der Leitindex FTSE 100 ein Rekordhoch erklomm und mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 9.645,62 Punkten schloss.

    Der EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,11 Prozent auf 5.674,50 Punkte. Der Schweizer SMI stieg um 0,09 Prozent auf 12.568,18 Zähler.

    Frische US-Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten stiegen im September moderater als erwartet. "Die Inflationsdaten geben der Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Er geht zudem davon aus, dass die US-Notenbank auch im Dezember die geldpolitischen Zügel lockern wird./edh/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
