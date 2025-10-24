    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Kreise

    Ex-Stahlmanager übernimmt Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo

    Für Sie zusammengefasst
    • Osburg wird neuer Vorstand für DB Cargo, folgt Nikutta.
    • Aufsichtsrat entscheidet am 30. Oktober über Wechsel.
    • Palla schließt Vorstandsumstruktur mit neuen Chefs ab.
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Chef der Thyssenkrupp -Stahlsparte, Bernhard Osburg, soll dpa-Informationen zufolge bei der Deutschen Bahn das Vorstandsressort für den kriselnden Güterverkehr übernehmen. Er folgt dort auf Sigrid Nikutta, deren Weggang vor wenigen Tagen bekannt wurde. Zuvor hatte die Nachrichtenplattform "Table.Media" berichtet. Der Wechsel an der Spitze von DB Cargo muss noch vom Aufsichtsrat beschlossen werden. Eine Sondersitzung des Gremiums ist für den 30. Oktober geplant.

    Nikuttas Konzept zur Sanierung der angeschlagenen DB Cargo war in einem externen Gutachten als unzureichend durchgefallen. Kurz darauf zog die Bahn die Reißleine. Osburg war bis August 2024 Vorstandsvorsitzender der Stahlsparte von Thyssenkrupp. In einem Streit um die Neuaufstellung des Konzerns hatte er das Unternehmen verlassen. Nun soll Osburg den Güterverkehr der Bahn wieder in die Spur bringen.

    Damit wäre der Umbau des Vorstands beim bundeseigenen Bahnkonzern rund um die neue Chefin Evelyn Palla abgeschlossen. Vor wenigen Tagen wurden auch die Pläne für die noch vakanten Finanz- und Regionalverkehrsressorts bekannt: Als neue Finanzchefin wird die frühere Managerin bei der Baumarktkette Hornbach, Karin Dohm, gehandelt. Sie würde auf Levin Holle folgen, der im Frühling den Konzern für einen Posten im Bundeskanzleramt verlassen hatte.

    Pallas Nachfolger für den Regionalverkehr soll dem Vernehmen nach Harmen van Zijderveld werden. Er verantwortete bisher im Vorstand der Bahn-Tochter DB Regio das Ressort Schiene. Auch diese Personalien müssen noch vom Aufsichtsrat bestätigt werden./maa/DP/nas

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
