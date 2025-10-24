00 Uhr, live aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Aufstand der Jungen: Wird die Rente unbezahlbar?



Die Gäste:



Andreas Bovenschulte (SPD,Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien



Hansestadt Bremen)





Johannes Volkmann (CDU,Mitglied der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im



Bundestag)



Quentin Gärtner (Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz)



Cordula Kersbaum (Rentnerin aus Köln)



Clara Hunnenberg (führt einen Handwerksbetrieb für Bodenbeläge)



Patricia Riekel (Journalistin und langjährige Chefredakteurin "Bunte")



Marcel Fratzscher (Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)



"Es reicht!" Die jüngsten Abgeordneten von CDU und CSU protestieren gegen die

Rentenpläne der Bundesregierung. Die Kosten in der Zukunft? "Eindeutig zu hoch!"

Ist jetzt der Zeitpunkt für eine grundlegende Reform der Alterssicherung? Sind

in unserer Gesellschaft die Lasten zwischen Jung und Alt gerecht verteilt?

Sollte es zukünftig ein Gesellschaftsjahr für junge Männer und Frauen oder sogar

ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentnerinnen und Rentner geben?



