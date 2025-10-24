    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    DZ BANK stuft SANOFI auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sanofi nach Quartalszahlen von 109 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte aber seine Erlös- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 88,78EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 18:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Elmar Kraus
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


