    PVA Tepla verringert Kurssturz nach Gewinnwarnung deutlich

    • Gewinnwarnung wegen Projektverzögerungen überrascht Anleger.
    • Kurs fiel zunächst um 19%, schloss nur 2,3% im Minus.
    • Analyst sieht Kaufgelegenheit, Zielkurs bei 37 Euro.
    (neu: Verluste bis zum Handelsschluss weiter reduziert)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Gewinnwarnung wegen Projektverzögerungen hat die ansonsten Kursgewinne gewohnten Anleger von PVA Tepla am Freitag erst einmal böse überrascht. Als Folge handelspolitischer Unsicherheiten senkte das SDax -Unternehmen am Nachmittag seine diesjährigen Ziele.

    In der Spitze sackte der Kurs zunächst um fast 19 Prozent ab. Die ersten Wogen der Enttäuschung ließen aber schnell nach wegen der Erkenntnis, dass sich die Aufträge lediglich ins neue Jahr verschieben. Die Aktien gingen dann deutlich gemäßigter mit 2,3 Prozent im Minus aus dem Handel. Dazu trugen auch ermutigende Aussagen eines Analysten bei.

    PVA befürchtet laut Mitteilung weitere Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten. Ein Teil des diesjährigen Umsatzes dürfte sich daher auf das kommende Jahr verschieben, hieß es. Für 2025 rechnet das Unternehmen nun mit Erlösen von 235 bis 255 Millionen Euro, was an beiden Enden der Spanne 25 Millionen Euro weniger sind. Auch beim operativen Gewinn (Ebitda) wurde die Zielspanne gesenkt. Außerdem legte das Unternehmen Eckdaten zum dritten Quartal vor.

    Für Analyst Constantin Hesse von Jefferies Research sind die Neuigkeiten nicht absehbar gewesen und damit eine Enttäuschung. In einer Kursschwäche, die damit einhergeht, würde er aber eine Einstiegsgelegenheit sehen, zumal wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark. Er empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktien mit einem Kursziel von 37 Euro. Damit liegt das Gewinnpotential aktuell bei fast einem Drittel.

    Mit zuletzt gezahlten 28,44 Euro hat sich der Aktienwert von PVA Tepla in diesem Jahr immer noch deutlich mehr als verdoppelt. Mit einem Jahresplus von knapp 120 Prozent bleiben die Papiere in diesem Jahr unter den drei besten SDax-Werten ./tih/jsl/he

