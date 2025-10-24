ROUNDUP 2
VW-Tochter Porsche meldet herben Gewinneinbruch wegen Sonderkosten
- Porsche-Gewinn bricht um 95,9% auf 114 Mio. Euro ein.
- Strategiewechsel: E-Modelle verschoben, Verbrenner-Comeback.
- Verkaufszahlen sinken, Stellenabbau bis 2029 geplant.
(neu: Aussagen aus Call, Analysten, Kurs aktualisiert.)
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers Porsche AG in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um knapp 96 Prozent auf nur noch 114 Millionen Euro ein, wie das MDax -Unternehmen mitteilte. Das lag vor allem an 2,7 Milliarden Euro Sonderbelastungen. Von Juli bis September meldeten die Stuttgarter sogar rote Zahlen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei minus 966 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal war es noch ein Plus von 974 Millionen Euro. Die Aktie bewegte sich nachbörslich kaum. Sie hatte im Haupthandel 3,7 Prozent zugelegt.
Hauptbelastungsfaktor ist der Strategieschwenk des Managements um Noch-Porsche-Chef Oliver Blume: Zuletzt wurden die ambitionierten Elektro-Ziele kassiert - und die geplante Batteriefertigung gleich mit. Auch der Start neuer E-Modelle wurden verschoben. Richten soll es angesichts der "Marktrealitäten und Kundenbedürfnisse" stattdessen ein Verbrenner-Comeback bis weit ins nächste Jahrzehnt. Die Maßnahmen kosten viel Geld: Im Geschäftsjahr 2025 rechne man mit Sonderkosten von etwa 3,1 Milliarden Euro, hieß es.
Tiefpunkt bald überwunden?
Den Nachsteuergewinn von 114 Millionen Euro in den ersten neun Monaten hat Porsche auch einem positiven Finanz- und Steuerergebnis zu verdanken. Der operative Gewinn lag in dem Zeitraum bei 40 Millionen Euro - und somit 99 Prozent unter dem Vorjahreswert von gut vier Milliarden Euro. Der Umsatz schrumpfte um sechs Prozent auf knapp 26,9 Milliarden Euro.
Die Ergebnisse spiegeln Finanzvorstand Jochen Breckner zufolge die Belastungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung wider: "Wir nehmen bewusst vorübergehend schwächere Finanzkennzahlen in Kauf, um langfristig Porsches Resilienz und Profitabilität zu stärken." Der Manager gab sich aber zuversichtlich: "Wir erwarten, dass wir den Tiefpunkt in diesem Jahr durchschreiten und Porsche sich ab 2026 spürbar verbessert." Das dürfte unter anderem auch daran liegen, dass Porsche die Verkaufspreise für das Modelljahr 2026 durch die Bank angehoben hat - wegen der Einfuhrzölle vor allem in den USA.
Aktuell sind in diesem Jahr bei der operativen Marge noch eine schwarze Null bis hin zu 2 Prozent Plus anvisiert, nachdem Porsche hier im Jahresverlauf mehrfach zurückruderte. Im kommenden Jahr dürfte eine hohe prozentual einstellige Marge realistisch sein, für die Rückkehr zu zweistelligen Margen braucht das Unternehmen aber länger.
Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC sah das Zahlenwerk konsistent zu der Gewinnwarnung aus dem September. Beim operativen Ergebnis habe Porsche etwas besser abgeschnitten als von ihm erwartet. Das könnte der Aktie helfen, meinte der Experte.
Probleme: China, USA und E-Mobilität
Die Stuttgarter waren in der jüngeren Vergangenheit meist von Erfolg zu Erfolg gerast - und spülten dem Mutterkonzern Volkswagen lange Zeit einen großen Teil des Gewinns in die Kassen. In den vergangenen Monaten ist aus dem Sportwagenbauer allerdings ein Unternehmen im Krisenmodus geworden.
Neben dem schleppenden E-Auto-Hochlauf und den US-Zöllen hat Porsche aber auch Probleme im Tagesgeschäft. Der Sportwagenbauer steuert auf das zweite Jahr mit Verkaufsminus zu. Von Januar bis September wurden gut 215.500 Fahrzeuge ausgeliefert. Sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Insbesondere in China lief es deutlich schlechter. In den ersten neun Monaten des Jahres verkauften die Schwaben in der Volksrepublik knapp 32.200 Wagen - und damit rund 26 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bereits zuvor hatten Porsche in dem Land Federn lassen müssen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2022 verkaufte der Konzern dort noch gut 68.700 Fahrzeuge bei einem Gesamtabsatz von rund 221.500.
Das liegt unter anderem daran, dass es dort mittlerweile starke Konkurrenz durch heimische Hersteller gibt, die mit hohen Rabatten auf den Markt drängen. Außerdem leidet Porsche bereits länger unter der Kaufzurückhaltung von wohlhabenden Chinesen, bei denen das Geld durch die Immobilienkrise nicht mehr so locker sitzt.
Breckner erwartete zunächst keine Erholung in China, sondern rechnete 2026 mit einem weiteren Rückgang. Noch-Vorstandschef Blume sagte zu dem Thema kürzlich: «In China ist der Luxusmarkt komplett eingebrochen». Ein Viertel des vorherigen Porsche-Gesamtvolumens sei allein dadurch nicht mehr vorhanden. Blume, der seit September 2022 auch Volkswagen führt, steht noch bis Ende des Jahres an der Spitze des Sportwagenbauers. Danach wechselt er komplett nach Wolfsburg. Anfang 2026 übernimmt der frühere McLaren-Manager Michael Leiters den Porsche-Chefposten.
Sparprogramm in Aussicht
Angesichts der wirtschaftlichen Probleme muss Porsche den Rotstift ansetzen - und seine Strukturen schrumpfen. Bis 2029 sollen in der Region Stuttgart rund 1.900 Stellen sozialverträglich abgebaut werden. Außerdem laufen die Verträge von rund 2.000 befristeten Angestellten aus.
Ein weiteres Sparprogramm soll in den kommenden Wochen geschnürt werden. Aktuell laufen dazu Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Breckner teilte dazu weiter mit: "Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Rahmenbedingungen auf absehbare Zeit nicht verbessern. Deshalb müssen wir in allen Bereichen über weitreichende Ansätze sprechen - auch im Kontext des Zukunftspakets".
Dabei dürften nach dpa-Informationen neben zusätzlichen Stellenstreichungen auch die Jobsicherung zur Debatte stehen. Über die Ergebnisse der Gespräche wollen Unternehmen und Betriebsrat nach Abschluss informieren./jwe/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 90,12 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 18:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,59 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+44,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bin bei der Kernfusion nicht so negativ. Gerade in jüngster Zeit gab es hier hoffungsfrohe Meldungen. Z.B. hier: https://www.stmwk.bayern.de/wissenschaftler/forschung/mission-kernfusion.html. Mit dieser Technologie steht Energie quasi unbegrenzt zu Verfügung. Auch dann wenn kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Energieerzeugung durch Sonne oder Wind braucht immer ein Backup in einer Kapazität die den kompletten Strombedarf deckt, solange die Speicherung der Energie nicht gelöst ist. Dafür braucht es gigantische Batteriesysteme und damit gigantische Investitionen (ähnlich Kernfusion?) und wir schaffen eine noch größere Abhängigkeit von China. Das können wir doch nicht wollen. Ich für meinen Teil halte die technische Machbarkeit der Kernfusion auf absehbare Zeit (nächsten 10 Jahre) mindestens genauso wahrscheinlich, wie die Möglichkeit der Energiespeicherung im großen Stil (z.B. eine Woche Strombedarf Deutschland = 1,35TWh/Tag x 7 = ca. 10TWh Speicherbedarf). Der größte Stromspeicher in Deutschland (Bollingstedt) hat heute eine Kapazität von 238MWh was 0,000238TWh) entspricht. Vermutlich ist es wie es immer ist. Der richtige Weg ist irgendwo in der Mitte. Bei der Stromerzeugung wird ein Mix aus Grüner Stromerzeugung und Speichertechnologie ohne Abhängigkeiten plus Kernfusion die Lösung darstellen. Bei den Autos sehe ich es ähnlich. Verbrenner (z.T. betrieben mit EFuel) parallel zu den EAutos wird global vorherrschen.
Warum sollte sich die Deutsche/Europäische Autoproduktion so komplett und mit maximaler Geschwindigkeit Richtung E Auto bewegen? Ich sehe dadurch keinerlei Vorteile. Die Abhängigkeit von China steigt damit überproportional. Das Herzstück von E Autos - die Batterie - kommt quasi ausnahmslos von chinesischen Lieferanten. Bei Seltenen Erden hat China quasi das fast 100% Monopol. Wie das von China ausgenutzt wird, sehen wir ja gerade. Im E Auto werden wesentlich mehr dieser Rohstoffe verbaut i.Vgl. zum Verbrenner. Ich bin keinesfalls gegen den E Antrieb, aber zunächst sollte die Versorgungssicherheit der Rohstoffe in Europa gegeben sein und wir unsere eigenen Battererientechnologien und Kapazitäten aufgebaut haben. Solange das nicht gegeben ist, sollten wir dringend auch an der Verbrennertechnologie (inkl. E Fuels) festhalten und auch weiterentwickeln. Gut finde ich es, dass endlich wieder ernsthaft an der Kernverschmelzung gearbeitet wird. Mit dieser unbegrenzten Energiequelle sind u.a. E Fuels in großem Stile plötzlich denkbar und der CO2 Abdruck reduziert sich um 90%.