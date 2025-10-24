LR Health & Beauty: Spannende Q3-Entwicklung 2025 enthüllt!
Trotz finanzieller Herausforderungen setzt LR Health & Beauty SE auf Innovation und strategische Anpassungen, um langfristiges Wachstum zu sichern.
- Umsatz im dritten Quartal 2025 beträgt 66,0 Mio. EUR, was einem Rückgang von 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- EBITDA im dritten Quartal 2025 liegt bei 2,9 Mio. EUR, ein Rückgang von 59,9 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Erfolgreicher Relaunch des Duftsegments mit zwei neuen Kollektionen, die zusätzliche Geschäftschancen für Vertriebspartner eröffnen.
- Fokus auf die Entwicklung eines Aktionsplans zur nachhaltigen Verbesserung der Kapital- und Finanzierungsstruktur.
- Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 wurde angepasst: Umsatz zwischen 276 Mio. EUR und 281 Mio. EUR, EBITDA zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR.
- LR Health & Beauty SE ist seit 1985 im Markt etabliert und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter, mit einer starken Community von hunderttausenden Mitgliedern.
