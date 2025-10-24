    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsLR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    LR Health & Beauty: Spannende Q3-Entwicklung 2025 enthüllt!

    Trotz finanzieller Herausforderungen setzt LR Health & Beauty SE auf Innovation und strategische Anpassungen, um langfristiges Wachstum zu sichern.

    LR Health & Beauty: Spannende Q3-Entwicklung 2025 enthüllt!
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz im dritten Quartal 2025 beträgt 66,0 Mio. EUR, was einem Rückgang von 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • EBITDA im dritten Quartal 2025 liegt bei 2,9 Mio. EUR, ein Rückgang von 59,9 % im Vergleich zum Vorjahr.
    • Erfolgreicher Relaunch des Duftsegments mit zwei neuen Kollektionen, die zusätzliche Geschäftschancen für Vertriebspartner eröffnen.
    • Fokus auf die Entwicklung eines Aktionsplans zur nachhaltigen Verbesserung der Kapital- und Finanzierungsstruktur.
    • Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 wurde angepasst: Umsatz zwischen 276 Mio. EUR und 281 Mio. EUR, EBITDA zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR.
    • LR Health & Beauty SE ist seit 1985 im Markt etabliert und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter, mit einer starken Community von hunderttausenden Mitgliedern.


    LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28

    -35,12 %
    -41,45 %
    -42,50 %
    -48,10 %
    -47,15 %
    -48,89 %
    ISIN:NO0013149658WKN:A3513A





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LR Health & Beauty: Spannende Q3-Entwicklung 2025 enthüllt! Trotz finanzieller Herausforderungen setzt LR Health & Beauty SE auf Innovation und strategische Anpassungen, um langfristiges Wachstum zu sichern.