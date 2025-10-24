    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    IBM Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher um +7,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

    IBM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,04 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der IBM Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +7,91 %.

    Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +4,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IBM um +14,82 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

    IBM Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,30 %
    1 Monat +6,64 %
    3 Monate +7,91 %
    1 Jahr +17,71 %

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,38 Mrd.EUR wert.

    US-Börsen boomen: Dow Jones und S&P 500 im Aufwind, DAX stagniert


    Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes leicht zulegen, verzeichnen US-Märkte deutliche Gewinne. Besonders der Technologiesektor schwächelt.

    Börsenstart USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,06 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Quantenlogik statt Blue Chips: IBM transformiert sich neu


    IBM Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    +7,25 %
    +4,29 %
    +6,14 %
    +7,78 %
    +17,17 %
    +85,53 %
    +162,59 %
    +95,94 %
    +2.490,55 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399



