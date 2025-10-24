IBM Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,04 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der IBM Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +7,91 %.

Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +4,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IBM um +14,82 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,30 % 1 Monat +6,64 % 3 Monate +7,91 % 1 Jahr +17,71 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,38 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes leicht zulegen, verzeichnen US-Märkte deutliche Gewinne. Besonders der Technologiesektor schwächelt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.