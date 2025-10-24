Besonders beachtet!
IBM Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher um +7,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.
IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.
IBM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,04 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der IBM Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +7,91 %.
Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +4,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IBM um +14,82 % gewonnen.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.
IBM Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,30 %
|1 Monat
|+6,64 %
|3 Monate
|+7,91 %
|1 Jahr
|+17,71 %
Informationen zur IBM Aktie
Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,38 Mrd.EUR wert.
IBM Aktie jetzt kaufen?
Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.