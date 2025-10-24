MVZ HPH führt ctDNA-Bluttest zur Krebsüberwachung in Europa ein, basierend auf der Haystack MRD-Technologie von Quest Diagnostics
Bluttest zur Unterstützung der Krebsbehandlung und Überwachung von Rückfällen ist nun in einem deutschen Labor verfügbar und ermöglicht potenziell schnellere Ergebnisse
HAMBURG, Deutschland, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das MVZ HPH Institut für Pathologie und Hämatopathologie GmbH gibt die Verfügbarkeit von HPH MRD bekannt, einem neuen Bluttest für zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) zum Nachweis minimaler Resterkrankungen (MRD) bei Krebspatienten mit soliden Tumoren. Der HPH MRD-Test ist ein von HPH hergestellter In-House-Test, der über eine Lizenz die Haystack MRD-Technologie nutzt. Haystack Oncology, eine Tochtergesellschaft von Quest Diagnostics (NYSE: DGX), hat die Haystack MRD-Technologie entwickelt und bietet diese in den Vereinigten Staaten an. Die Technologie eignet sich insbesondere, um extrem niedrige ctDNA-Konzentrationen mit außergewöhnlicher Sensitivität und Spezifität nachzuweisen und so die zuverlässige Identifizierung von Rest- oder Rezidiverkrankungen zu ermöglichen.
Die HPH MRD-Testung wird in den Laboren des Unternehmens in Hamburg durchgeführt und bietet Ärzt:innen potenziellen Zugang zu MRD-Tests der nächsten Generation. Die lokale Verfügbarkeit soll dazu beitragen, eine verbesserte klinische Umsetzung und eine zeitnahe Bereitstellung der Ergebnisse sicherzustellen. Alle Tests und Daten verbleiben bei HPH in Deutschland, wodurch die Einhaltung von Datenschutz- und Regulierungsstandards gewährleistet wird. Der HPH MRD-Test nutzt die Gesamtgenom-Sequenzierung (Whole Genome Sequencing, WGS), um das Tumorgewebe eines Patienten zu analysieren und einen maßgeschneiderten MRD-Test zu erstellen, wodurch möglicherweise ein besserer Einblick in die ctDNA-Werte gewonnen werden kann als mit herkömmlichen Methoden.
„Bei HPH ist es unsere Mission, Patient:innen und Ärzt:innen die hochwertigsten diagnostischen Untersuchungsmethoden zur Verfügung zu stellen, um eine personalisierte Krebsbehandlung zu ermöglichen", erklärte Prof. Markus Tiemann, Geschäftsführer des MVZ HPH Institut für Pathologie und Hämatopathologie GmbH. „Durch die Lizensierung der bahnbrechenden MRD-Technologie von Haystack zur Entwicklung unseres eigenen Tests in unserem Labor in Hamburg können wir unseren Patienten nun Zugang zu Tests bieten, die bisher nur im Ausland verfügbar waren, und das mit potenziell schnelleren Ergebnissen."