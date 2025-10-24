MVZ HPH führt ctDNA-Bluttest zur Krebsüberwachung in Europa ein, basierend auf der Haystack MRD-Technologie von Quest Diagnostics

Bluttest zur Unterstützung der Krebsbehandlung und Überwachung von Rückfällen ist nun in einem deutschen Labor verfügbar und ermöglicht potenziell schnellere Ergebnisse

HAMBURG, Deutschland, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das MVZ HPH Institut für Pathologie und Hämatopathologie GmbH gibt die Verfügbarkeit von HPH MRD bekannt, einem neuen Bluttest für zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) zum Nachweis minimaler Resterkrankungen (MRD) bei Krebspatienten mit soliden Tumoren. Der HPH MRD-Test ist ein von HPH hergestellter In-House-Test, der über eine Lizenz die Haystack MRD-Technologie nutzt. Haystack Oncology, eine Tochtergesellschaft von Quest Diagnostics (NYSE: DGX), hat die Haystack MRD-Technologie entwickelt und bietet diese in den Vereinigten Staaten an. Die Technologie eignet sich insbesondere, um extrem niedrige ctDNA-Konzentrationen mit außergewöhnlicher Sensitivität und Spezifität nachzuweisen und so die zuverlässige Identifizierung von Rest- oder Rezidiverkrankungen zu ermöglichen.