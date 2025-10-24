Brost-Ruhr-Preis 2025 für die Hafenchefs Markus Bangen und Boudewijn Siemons / Zwei Häfen, ein Organismus

Essen (ots) - Die Brost-Stiftung ehrt 2025 zwei der bedeutendsten Häfen Europas:

Duisburg und Rotterdam. Stellvertretend für ihre herausragende Zusammenarbeit

und strategische Bedeutung für den europäischen Warenverkehr werden Markus

Bangen, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG (duisport), und Boudewijn

Siemons, CEO der Port of Rotterdam Authority, mit dem Brost-Ruhr-Preis 2025

ausgezeichnet.



Die Preisverleihung findet am Montag, 24. November 2025, um 19:00 Uhr im

Erich-Brost-Pavillon auf Zeche Zollverein in Essen statt. Die Laudatio hält

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst.





Mit der Auszeichnung würdigt die Brost-Stiftung das enge Zusammenspiel der

beiden Häfen, die gemeinsam das Rückgrat des europäischen Güterverkehrs bilden.

Duisburg gilt als größter Binnenhafen der Welt, Rotterdam als größter Seehafen

Europas - eine Verbindung, die das Ruhrgebiet eng mit der Weltwirtschaft

verknüpft und ein Modell für europäische Kooperation darstellt.



"Duisburg und Rotterdam zeigen, wie sehr das Ruhrgebiet mit der Welt verflochten

ist", erklärt Prof. Bodo Hombach, Vorstand der Brost-Stiftung, zur Begründung

der Preisvergabe. "Markus Bangen und Boudewijn Siemons stehen für Partnerschaft

statt Konkurrenz, für Vertrauen statt Abgrenzung. Zwei Häfen - ein Organismus.

Zwei Chefs - ein Erfolg."



Hombach betont zugleich, dass diese Partnerschaft auch auf politische

Unterstützung angewiesen sei. Die unvollendete Betuwe-Linie, die Rotterdam mit

dem Ruhrgebiet verbinden soll, bezeichnete er als Symbol für europäische

Versäumnisse: "Europa ist so stark wie sein schwächstes Gleis - und das führt

derzeit in die deutsche Bürokratie."



Der Brost-Ruhr-Preis wird seit 2020 jährlich an Persönlichkeiten, Gruppen oder

Institutionen verliehen, die sich in herausragender Weise für das Ruhrgebiet

engagieren oder die Region über ihre Grenzen hinaus stärken. Der Preis soll auf

visionäre Projekte aufmerksam machen und das öffentliche Bewusstsein für die

Potenziale des Ruhrgebiets schärfen.



Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem

NRW-Innenminister Herbert Reul (2020), Journalist und Intendant Fritz Pleitgen

(2021), drei Palliativmedizinerinnen (2022), Wirtschaftsministerin Mona Neubaur

(2023) sowie die Schauspieler Dietmar Bär, Joachim Król, Peter Lohmeyer und

Armin Rohde (2024).



Die Brost-Stiftung mit Sitz in Essen wurde 2011 in Erfüllung des

testamentarischen Willens von Anneliese Brost gegründet. Sie fördert Projekte in

den Bereichen Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit, Jugend- und Altenhilfe

sowie Soziales - mit einem klaren Fokus auf das Ruhrgebiet. Ziel der Stiftung

ist es, durch Kooperation und Wissensförderung den gesellschaftlichen

Zusammenhalt in der Region zu stärken und Impulse über das Ruhrgebiet hinaus zu

geben.



Veranstaltungsdaten:



Brost-Ruhr-Preis 2025



Montag, 24. November 2025, 19:00 Uhr



Erich Brost-Pavillon, Zeche Zollverein, Fritz-Schupp-Allee 14, 45141 Essen



Laudator: Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen



