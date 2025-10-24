    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Brost-Ruhr-Preis 2025 für die Hafenchefs Markus Bangen und Boudewijn Siemons / Zwei Häfen, ein Organismus

    Essen (ots) - Die Brost-Stiftung ehrt 2025 zwei der bedeutendsten Häfen Europas:
    Duisburg und Rotterdam. Stellvertretend für ihre herausragende Zusammenarbeit
    und strategische Bedeutung für den europäischen Warenverkehr werden Markus
    Bangen, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG (duisport), und Boudewijn
    Siemons, CEO der Port of Rotterdam Authority, mit dem Brost-Ruhr-Preis 2025
    ausgezeichnet.

    Die Preisverleihung findet am Montag, 24. November 2025, um 19:00 Uhr im
    Erich-Brost-Pavillon auf Zeche Zollverein in Essen statt. Die Laudatio hält
    Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst.

    Mit der Auszeichnung würdigt die Brost-Stiftung das enge Zusammenspiel der
    beiden Häfen, die gemeinsam das Rückgrat des europäischen Güterverkehrs bilden.
    Duisburg gilt als größter Binnenhafen der Welt, Rotterdam als größter Seehafen
    Europas - eine Verbindung, die das Ruhrgebiet eng mit der Weltwirtschaft
    verknüpft und ein Modell für europäische Kooperation darstellt.

    "Duisburg und Rotterdam zeigen, wie sehr das Ruhrgebiet mit der Welt verflochten
    ist", erklärt Prof. Bodo Hombach, Vorstand der Brost-Stiftung, zur Begründung
    der Preisvergabe. "Markus Bangen und Boudewijn Siemons stehen für Partnerschaft
    statt Konkurrenz, für Vertrauen statt Abgrenzung. Zwei Häfen - ein Organismus.
    Zwei Chefs - ein Erfolg."

    Hombach betont zugleich, dass diese Partnerschaft auch auf politische
    Unterstützung angewiesen sei. Die unvollendete Betuwe-Linie, die Rotterdam mit
    dem Ruhrgebiet verbinden soll, bezeichnete er als Symbol für europäische
    Versäumnisse: "Europa ist so stark wie sein schwächstes Gleis - und das führt
    derzeit in die deutsche Bürokratie."

    Der Brost-Ruhr-Preis wird seit 2020 jährlich an Persönlichkeiten, Gruppen oder
    Institutionen verliehen, die sich in herausragender Weise für das Ruhrgebiet
    engagieren oder die Region über ihre Grenzen hinaus stärken. Der Preis soll auf
    visionäre Projekte aufmerksam machen und das öffentliche Bewusstsein für die
    Potenziale des Ruhrgebiets schärfen.

    Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem
    NRW-Innenminister Herbert Reul (2020), Journalist und Intendant Fritz Pleitgen
    (2021), drei Palliativmedizinerinnen (2022), Wirtschaftsministerin Mona Neubaur
    (2023) sowie die Schauspieler Dietmar Bär, Joachim Król, Peter Lohmeyer und
    Armin Rohde (2024).

    Die Brost-Stiftung mit Sitz in Essen wurde 2011 in Erfüllung des
    testamentarischen Willens von Anneliese Brost gegründet. Sie fördert Projekte in
    den Bereichen Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit, Jugend- und Altenhilfe
    sowie Soziales - mit einem klaren Fokus auf das Ruhrgebiet. Ziel der Stiftung
    ist es, durch Kooperation und Wissensförderung den gesellschaftlichen
    Zusammenhalt in der Region zu stärken und Impulse über das Ruhrgebiet hinaus zu
    geben.

    Veranstaltungsdaten:

    Brost-Ruhr-Preis 2025

    Montag, 24. November 2025, 19:00 Uhr

    Erich Brost-Pavillon, Zeche Zollverein, Fritz-Schupp-Allee 14, 45141 Essen

    Laudator: Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

    Pressekontakt:

    Taner Ekici
    Senior Projektreferent
    Telefon: +49201 74 99 36 213
    E-Mail: mailto:taner.ekici@broststiftung.ruhr

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131012/6144816
    OTS: Brost-Stiftung




