Marvell Technology - Aktie geht steil - 24.10.2025

Die Marvell Technology Aktie notiert aktuell bei 73,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,89 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,10 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Marvell Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -4,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,01 %. Im Jahr 2025 gab es für Marvell Technology bisher ein Minus von -34,44 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,71 % 1 Monat +13,01 % 3 Monate +14,56 % 1 Jahr -6,15 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,45 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.