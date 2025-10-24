Besonders beachtet!
Marvell Technology - Aktie geht steil - 24.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Marvell Technology Aktie bisher um +5,89 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.
Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.
Marvell Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025
Die Marvell Technology Aktie notiert aktuell bei 73,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,89 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,10 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die Marvell Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -4,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,01 %. Im Jahr 2025 gab es für Marvell Technology bisher ein Minus von -34,44 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.
Marvell Technology Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,71 %
|1 Monat
|+13,01 %
|3 Monate
|+14,56 %
|1 Jahr
|-6,15 %
Informationen zur Marvell Technology Aktie
Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,45 Mrd.EUR wert.
Börsenstart USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?
Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.