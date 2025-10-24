Börsen Update
Börsen Update USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,22 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.269,49 PKT und gewinnt bisher +1,15 %.
Top-Werte: IBM +7,48 %, Goldman Sachs Group +3,69 %, JPMorgan Chase +2,29 %, Amazon +1,98 %, Apple +1,63 %
Flop-Werte: Honeywell International -1,73 %, 3M -1,54 %, Johnson & Johnson -1,03 %, Walt Disney -0,91 %, Chevron Corporation -0,59 %
Der US Tech 100 steht bei 25.398,15 PKT und gewinnt bisher +1,22 %.
Top-Werte: Marvell Technology +5,89 %, Constellation Energy +5,79 %, Advanced Micro Devices +5,29 %, AppLovin Registered (A) +5,09 %, Micron Technology +4,58 %
Flop-Werte: Intel -6,57 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,73 %, Tesla -2,77 %, Honeywell International -1,73 %, Microchip Technology -1,70 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.801,12 PKT und steigt um +0,95 %.
Top-Werte: Albemarle +9,62 %, Coinbase +8,70 %, IBM +7,52 %, Emcor Group +7,50 %, Ford Motor +7,17 %
Flop-Werte: Verisign -9,35 %, Intel -6,57 %, Illinois Tool Works -4,72 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,71 %, Newmont Corporation -3,34 %
