Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA zugelassen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 27,67 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 20:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,63 %/+26,51 % bedeutet.