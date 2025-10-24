Bayer
Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA zugelassen
- Bayer erhält FDA-Zulassung für Elinzanetant.
- Medikament behandelt Wechseljahres-Symptome.
- Aktien reagieren nicht auf die Zulassungsnachricht.
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer hat in den USA die Zulassung für sein Menopause-Mittel Elinzanetant erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen im Zusammenhang mit den Wechseljahren genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die in New York notierten Hinterlegungsscheine des Pharma- und Agrarchemiekonzern reagierten nicht auf die Neuigkeiten./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 27,67 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 20:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,63 %/+26,51 % bedeutet.
