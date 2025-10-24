Besonders beachtet!
Constellation Energy - Aktie steigt kräftig - 24.10.2025
Am 24.10.2025 ist die Constellation Energy Aktie, bisher, um +5,97 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Constellation Energy Aktie.
Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.
Constellation Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025
Die Constellation Energy Aktie konnte bisher um +5,97 % auf 333,48€ zulegen. Das sind +18,78 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Constellation Energy über einen Zuwachs von +14,13 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um -5,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Constellation Energy um +45,58 % gewonnen.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,21 % geändert.
Constellation Energy Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,91 %
|1 Monat
|+11,02 %
|3 Monate
|+14,13 %
|1 Jahr
|+29,23 %
Informationen zur Constellation Energy Aktie
Es gibt 312 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,39 Mrd.EUR wert.
Börsen Update USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,22 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Börsenstart USA - 24.10. - US Tech 100 stark +1,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?
Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.