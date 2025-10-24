Devisen
Eurokurs hält sich leicht im Plus
- Euro stabil bei 1,1627 USD, EZB-Kurs 1,1612 USD.
- US-Inflation September bei 3,0%, unter Erwartungen.
- Zinssenkung der US-Notenbank nächste Woche erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel gut behauptet präsentiert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1627 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1612 (Donnerstag: 1,1587) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8611 (0,8625) Euro gekostet.
In den USA hat sich die Inflation im September weniger als erwartet verstärkt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,0 Prozent. Im August hatte die Inflationsrate 2,9 Prozent betragen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet. Die Daten wurden verspätet veröffentlicht. Grund ist die teilweise Schließung von Regierungsbehörden (Shutdown).
Die Erwartungen, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen erneut senken könnte, wurden bestätigt. "Eine Zinssenkung in der kommenden Woche ist gesetzt", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Zudem erwarte er im Dezember eine erneute Lockerung der Geldpolitik. "Ob es im kommenden Jahr zu weiteren deutlichen Zinssenkungen kommt, dürfte derweil davon abhängig sein, wie sich die Zölle auf den weiteren Teuerungsverlauf durchschlagen."/jsl/edh/he
Hallo,
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.
Hallo,