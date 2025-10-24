Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: -6,92 %
Platz 1
Performance 1M: +42,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Anstieg von über 100% in den letzten 14 Tagen erwarten einige eine Korrektur auf 20-25€, während andere optimistisch bleiben und langfristige Gewinne prognostizieren. Die strategische Bedeutung von Intel wird durch staatliche Unterstützung und neue Partnerschaften hervorgehoben, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich struktureller Probleme.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: +6,49 %
Platz 2
Performance 1M: +11,02 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 3
Performance 1M: +26,75 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 4
Performance 1M: +50,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Rallye, was einige Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst hat, während andere optimistisch bleiben und ihre Positionen aufstocken. Die Bank of America hat das Kursziel auf 300 Dollar angehoben, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung trotz eines hohen KGV von 90 widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 5
Performance 1M: -7,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 28% zugelegt. Die Deutsche Bank hat eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 705 USD ausgesprochen, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Analysten sehen AppLovin als führenden Player im digitalen Werbemarkt. Diskussionen über Short-Attacken werden als unbegründet angesehen, und viele Anleger zeigen sich optimistisch und haben nachgekauft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 6
Performance 1M: +13,01 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 7
Performance 1M: +1,16 %
Shopify
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 8
Performance 1M: +13,28 %
Tesla
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 9
Performance 1M: +6,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz eines positiven Nasdaq-Trends zeigt Tesla eine negative Kursentwicklung. Analysten heben hervor, dass fundamentale positive Faktoren fehlen, während die Einnahmen aus der Full Self-Driving Technologie rückläufig sind. Anleger äußern Bedenken über Gewinnmitnahmen und die Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 10
Performance 1M: +14,11 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 11
Performance 1M: -5,97 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 12
Performance 1M: -6,52 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 13
Performance 1M: -5,53 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 14
Performance 1M: +4,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die strategische Verlagerung der Produktion nach Arizona als positiv bewerten, warnen andere vor einer möglichen Blase und setzen auf Short-Positionen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine negative Tendenz von -X%, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Palantir
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 15
Performance 1M: +1,05 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 16
Performance 1M: +14,12 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 17
Performance 1M: +2,38 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 18
Performance 1M: +21,09 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 19
Performance 1M: +3,38 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 20
Performance 1M: +3,38 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 21
Performance 1M: +5,76 %
