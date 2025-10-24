Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Anstieg von über 100% in den letzten 14 Tagen erwarten einige eine Korrektur auf 20-25€, während andere optimistisch bleiben und langfristige Gewinne prognostizieren. Die strategische Bedeutung von Intel wird durch staatliche Unterstützung und neue Partnerschaften hervorgehoben, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich struktureller Probleme.