Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Coinbase
Tagesperformance: +10,00 %
Platz 1
Performance 1M: +3,54 %
Albemarle
Tagesperformance: +9,45 %
Platz 2
Performance 1M: +18,92 %
IBM
Tagesperformance: +7,87 %
Platz 3
Performance 1M: +6,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu IBM im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Q3-Zahlen Umsatz- und Gewinnwachstum zeigen und die Prognosen angehoben wurden, wird die Aktie nachbörslich aufgrund schwacher Ergebnisse im Red Hat Geschäft und im Hybrid Cloud Bereich unter Druck gesetzt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.
Emcor Group
Tagesperformance: +7,80 %
Platz 4
Performance 1M: +13,96 %
Ford Motor
Tagesperformance: +7,34 %
Platz 5
Performance 1M: +9,26 %
Intel
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 6
Performance 1M: +42,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Anstieg von über 100% in den letzten 14 Tagen erwarten einige eine Korrektur auf 20-25€, während andere optimistisch bleiben und langfristige Gewinne prognostizieren. Die strategische Bedeutung von Intel wird durch staatliche Unterstützung und neue Partnerschaften hervorgehoben, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich struktureller Probleme.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 7
Performance 1M: +11,02 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 8
Performance 1M: +50,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Rallye, was einige Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst hat, während andere optimistisch bleiben und ihre Positionen aufstocken. Die Bank of America hat das Kursziel auf 300 Dollar angehoben, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung trotz eines hohen KGV von 90 widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 9
Performance 1M: +26,75 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 10
Performance 1M: -7,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 28% zugelegt. Die Deutsche Bank hat eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 705 USD ausgesprochen, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Analysten sehen AppLovin als führenden Player im digitalen Werbemarkt. Diskussionen über Short-Attacken werden als unbegründet angesehen, und viele Anleger zeigen sich optimistisch und haben nachgekauft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Vistra
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 11
Performance 1M: -4,46 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 12
Performance 1M: -18,02 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 13
Performance 1M: +1,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 6%, was auf erhöhte Investitionen und höhere AISC zurückgeführt wird. Trotz Bedenken hinsichtlich des Free Cash Flow bleibt die langfristige Perspektive positiv, da hohe Gewinne auch bei einem Goldpreis von 3500 USD erwartet werden. Analysten schätzen den Q4-Gewinn auf 1,37 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Illinois Tool Works
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 14
Performance 1M: +2,73 %
First Solar
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 15
Performance 1M: +8,41 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 16
Performance 1M: +2,08 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 17
Performance 1M: -5,07 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 18
Performance 1M: +1,16 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 19
Performance 1M: +2,20 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 20
Performance 1M: +9,78 %
Cardinal Health
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 21
Performance 1M: +4,38 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 22
Performance 1M: +0,09 %
Packaging of America
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 23
Performance 1M: +1,70 %
General Motors
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 24
Performance 1M: +16,60 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 25
Performance 1M: +16,53 %
Quanta Services
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 26
Performance 1M: +12,51 %
Tesla
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 27
Performance 1M: +6,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz eines positiven Nasdaq-Trends zeigt Tesla eine negative Kursentwicklung. Analysten heben hervor, dass fundamentale positive Faktoren fehlen, während die Einnahmen aus der Full Self-Driving Technologie rückläufig sind. Anleger äußern Bedenken über Gewinnmitnahmen und die Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
APA Corporation
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 28
Performance 1M: +4,77 %
NVR
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 29
Performance 1M: -1,85 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 30
Performance 1M: -2,78 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 31
Performance 1M: +24,89 %
Allegion
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 32
Performance 1M: -1,66 %
Kroger
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 33
Performance 1M: +6,79 %
Williams Companies
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 34
Performance 1M: -1,84 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 35
Performance 1M: +4,34 %
Avery Dennison
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 36
Performance 1M: +15,88 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 37
Performance 1M: -1,76 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 38
Performance 1M: +1,71 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 39
Performance 1M: +2,38 %
Yum Brands
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 40
Performance 1M: -0,22 %
