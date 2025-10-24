Coinbase Aktie startet durch - 24.10.2025

Mit einer Performance von +9,81 % konnte die Coinbase Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Der heutige Anstieg bei Coinbase konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,53 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,54 %. Im Jahr 2025 gab es für Coinbase bisher ein Plus von +10,82 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,05 % 1 Monat +3,54 % 3 Monate -16,53 % 1 Jahr +51,16 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 215 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,68 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 24.10.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes leicht zulegen, verzeichnen US-Märkte deutliche Gewinne. Besonders der Technologiesektor schwächelt.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.