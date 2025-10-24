    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Coinbase Aktie startet durch - 24.10.2025

    Am 24.10.2025 ist die Coinbase Aktie, bisher, um +9,81 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.

    Foto: Richard Drew - dpa

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Coinbase Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Mit einer Performance von +9,81 % konnte die Coinbase Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg bei Coinbase konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,53 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,54 %. Im Jahr 2025 gab es für Coinbase bisher ein Plus von +10,82 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

    Coinbase Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,05 %
    1 Monat +3,54 %
    3 Monate -16,53 %
    1 Jahr +51,16 %

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Es gibt 215 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,68 Mrd.EUR wert.

    Coinbase Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coinbase

    +9,75 %
    +0,05 %
    +3,54 %
    -16,53 %
    +51,16 %
    +317,72 %
    +8,34 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
