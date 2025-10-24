Innocan Pharma stellt sich auf der ThinkEquity Conference 2025 vor

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der ThinkEquity Conference teilnehmen wird, die am 30. Oktober 2025 im Mandarin Oriental Hotel in New York City stattfindet.

Die ThinkEquity Conference bringt institutionelle Investoren, Analysten und aufstrebende Wachstumsunternehmen zu einem Tag voller Präsentationen und Einzelgespräche zusammen und bietet eine wertvolle Plattform zum Austausch aktueller Geschäftsentwicklungen und Erkundung neuer Marktchancen.

Innocan Pharma wird auf der Konferenz um 9:30 Uhr (Ortszeit New York) im Boardroom vorgestellt. Das Unternehmen wird einen Überblick über seine bevorstehenden regulatorischen Meilensteine in den Bereichen Human- und Tiergesundheit geben und dabei insbesondere auf seine innovative LPT-CBD-Injektionsplattform zur Behandlung chronischer Schmerzen eingehen.

Zu den Referenten von Innocan gehören Iris Bincovich, CEO, Roni Kamhi, COO, und Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., renommiertes Mitglied des Advisory Board von Innocan und Experte für Innere Medizin, perioperative Medizin und Schmerzmedizin, Intensiv- und Palliativmedizin, Pharmakologie, Arzneimittelentwicklung und Zulassungsfragen.

Weitere Informationen zur ThinkEquity Conference finden Sie unter www.think-equity.com.

Über Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D.

Dr. Pergolizzi ist Senior Partner bei Naples Anesthesia and Pain Associates und Chief Operating Officer bei NEMA Research Inc. Er ist ehemaliges Mitglied des Unterausschusses der „FDA SUI and SGE VAH Grant Review for Analgesics“ und Berater des Board of Directors der National Pain Foundation. Er hatte verschiedene Führungspositionen in privaten und börsennotierten Unternehmen inne und kann dank seines bedeutenden medizinischen Fachwissens, seiner Erfahrung im Bereich der Regulierung und seiner unternehmerischen Kompetenzen auf nachweisliche Erfolge in vielen Bereichen der Gesundheitsbranche verweisen.