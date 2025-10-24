    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein beeindruckendes drittes Quartal verzeichnet, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 15,87EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 22:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Lofting
    Analysiertes Unternehmen: ENI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,00
    Kursziel alt: 16,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


