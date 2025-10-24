Leitindizes weiter auf Rekordjagd

Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls einen Höchststand und gewann letztlich 0,79 Prozent auf 6.791,69 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es nach einem weiteren Bestwert am Ende um 1,04 Prozent auf 25.358,16 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index ein Wochenplus von 2,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten sind die US-Aktienmärkte mit Bestmarken und klaren Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei knapp 47.327 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 47.207,12 Punkten. Auf Wochensicht resultiert daraus ein Gewinn von 2,2 Prozent.

Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten stiegen im September moderater als erwartet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, schwächte sich überraschend etwas ab. "Die Inflationsdaten geben der Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Er geht zudem davon aus, dass die US-Notenbank auch im Dezember die geldpolitischen Zügel lockern wird.

Vor dem Wochenende stand einmal mehr die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Die Aktien von Intel kletterten zunächst deutlich auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Letztlich blieb davon aber nur noch ein Gewinn von 0,3 Prozent übrig. Der kriselnde Chipkonzern schaffte es im vergangenen Quartal unter anderem dank geringerer Verluste in der Fertigung in die Gewinnzone. Analysten lobten zwar die übertroffenen Erwartungen, zeigten sich aber skeptisch, ob das schon ein Zeichen für ein Comeback von Intel sei.

Für die Titel des Intel-Rivalen AMD ging es um 7,6 Prozent und einem Rekordhoch im Handelsverlauf nach oben. Die jüngst geschlossene Milliardenvereinbarung mit dem KI-Unternehmen OpenAI weckt weiterhin die Anlegerfantasie.

Dem Konsumgüterkonzern Procter & Gamble bescherten ein überraschend gutes erstes Geschäftsquartal und bestätigte Jahresziele zunächst ein deutliches Kursplus. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Papiere jedoch ab, rutschten zwischenzeitlich ins Minus und gingen mit einem Kursanstieg von 0,2 Prozent aus dem Handel.

Die Aktie von IBM setzte sich mit einem Kurssprung von 7,9 Prozent an die Dow-Spitze und kletterte auf ein Rekordhoch. Tags zuvor war sie nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen um 0,9 Prozent gesunken. Ein etwas besserer Konzernumsatz und eine positive Gewinnüberraschung hatten die Anleger nicht überzeugt.

Die Papiere von Ford stiegen auf den höchsten Stand seit Juli 2024 und standen mit einem Kursanstieg von 12 Prozent an der Spitze des S&P-100-Index. Der Autobauer setzt darauf, dass sich seine Geschäfte 2026 weitgehend von einem verheerenden Brand erholen werden, der einen wichtigen Zulieferer für seinen meistverkauften Pickup-Truck F-150 lahmgelegt hatte. Dafür soll im kommenden Jahr die Produktion dieses Modells um 50.000 Fahrzeuge hochgeschraubt werden./edh/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 217,8 auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 22:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +14,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,43 %. Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 156,42 Mrd.. Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -36,17 %/+6,38 % bedeutet.



