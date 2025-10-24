    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    RATING/Frankreich immer stärker unter Druck

    Moody's droht mit Abstufung

    • Frankreichs Regierung unter Druck durch Ratingagenturen.
    • Moody's senkt Ausblick auf "negativ", droht Abstufung.
    • S&P hatte bereits Kreditwürdigkeit herabgestuft.

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierung gerät immer stärker unter Druck: Nach der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) äußerte sich innerhalb kurzer Zeit auch der zweite der drei wichtigsten Bonitätsbewerter kritisch. Zwar senkte Moody's am späten Freitagabend nur den Ausblick von "stabil" auf "negativ" und drohte damit eine Abstufung der Kreditwürdigkeitseinstufung lediglich an. S&P hatte diese vor einer Woche hingegen vollzogen. Trotzdem dürfte dieser Schritt bereits ausreichen, um die Gefahr einer steigenden Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen zu erhöhen./he





