"Verlieren hunderttausende Arbeitsplätze, weil wir uns nicht bewegen" / Jörg Dittrich will unter 40 Prozent Sozialabgaben kommen

Osnabrück (ots) - Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat weitreichendere Reformen

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gefordert. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(NOZ) sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH):

"Alle Daten zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen noch nicht die erhoffte

Wirkung haben. Warum hat der Investitionsbooster mit seinen Anreizen bisher

nicht dazu geführt, dass sich die Auftragsbücher füllen? Milliardenspritzen

allein verhelfen noch nicht zu mehr Wettbewerbsfähigkeit."



Die wirtschaftliche Lage sei so schwierig, "dass mehr passieren muss". "Vor

allem muss das Ziel lauten, von den jetzt knapp 43 Prozent Sozialabgaben wieder

unter 40 zu kommen. Bei den Diskussionen über nötige Reformen zur Verbesserung

der Wettbewerbsfähigkeit kommen wir zu schnell an den Punkt, zu sagen, warum es

nicht geht, und warum es moralisch und aus vermeintlich sozialen Gründen besser

ist, es einfach so zu belassen, wie es ist. Wir verlieren aber hunderttausende

gut bezahlte Arbeitsplätze, wenn und weil wir uns nicht bewegen. Das ist nicht

solidarisch", sagte Dittrich im Interview mit der NOZ.



