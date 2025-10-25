    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Verlieren hunderttausende Arbeitsplätze, weil wir uns nicht bewegen" / Jörg Dittrich will unter 40 Prozent Sozialabgaben kommen

    Osnabrück (ots) - Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat weitreichendere Reformen
    zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gefordert. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung"
    (NOZ) sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH):
    "Alle Daten zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen noch nicht die erhoffte
    Wirkung haben. Warum hat der Investitionsbooster mit seinen Anreizen bisher
    nicht dazu geführt, dass sich die Auftragsbücher füllen? Milliardenspritzen
    allein verhelfen noch nicht zu mehr Wettbewerbsfähigkeit."

    Die wirtschaftliche Lage sei so schwierig, "dass mehr passieren muss". "Vor
    allem muss das Ziel lauten, von den jetzt knapp 43 Prozent Sozialabgaben wieder
    unter 40 zu kommen. Bei den Diskussionen über nötige Reformen zur Verbesserung
    der Wettbewerbsfähigkeit kommen wir zu schnell an den Punkt, zu sagen, warum es
    nicht geht, und warum es moralisch und aus vermeintlich sozialen Gründen besser
    ist, es einfach so zu belassen, wie es ist. Wir verlieren aber hunderttausende
    gut bezahlte Arbeitsplätze, wenn und weil wir uns nicht bewegen. Das ist nicht
    solidarisch", sagte Dittrich im Interview mit der NOZ.

