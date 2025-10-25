Handwerkspräsident wirft Bundesländern bei Vergabebeschleunigungsgesetz "mittelstandsfeindliches Agieren" vor / Dittrich dringt auf Grundprinzip der Losvergabe

Osnabrück (ots) - Handwerkspräsident Jörg Dittrich warnt davor, dass

mittelständische Betriebe bei der Auftragsvergabe öffentlicher

Infrastrukturprojekte leer ausgehen könnten. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(NOZ) sagte Dittrich: "Ich appelliere eindringlich an die Bundesländer, dem

Kompromiss mit der Bundesregierung zum Vergabebeschleunigungsgesetz zuzustimmen

und ihr mittelstandsfeindliches Agieren in dieser Frage zu beenden."

Entscheidend sei, dass beim geplanten Vergabebeschleunigungsgesetz

sichergestellt werde, "dass am Grundprinzip der Fach- und Teillosvergabe

festgehalten wird, so wie es der Kabinettsbeschluss vorsieht".



Hintergrund ist, dass einige Bundesländer Bedenken angemeldet haben, weil sie

befürchten, dass die Vergabeverfahren zu bürokratisch sind und deshalb zu lange

dauern. Dittrich bezeichnet es in der NOZ als "inakzeptabel", "dass einige

Länder versuchen, dieses Prinzip mit fadenscheinigen Ausnahmen wie 'zeitlichen'

oder 'sachlichen Gründen' auszuhebeln". "Damit würde die Gesamtvergabe zur

Regel, von der dann vor allem große Konzerne profitieren würden, nicht aber

Handwerksbetriebe. Dabei sind genau sie es, die vor Ort für Ausbildung, für

Integration, für den Trikotsatz in der Kinderfußballmannschaft, für die

Daseinsvorsorge in Städten und Dörfern sorgen. Und zur Belohnung sollen sie von

der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden? Das wäre an

Scheinheiligkeit kaum zu überbieten", so Dittrich. Es sei richtig, dass

schneller gebaut werden müsse. "Aber warum können wir nicht einmal Zeit sparen

im politischen Prozess, bei der Genehmigung, bei der Planung, in juristischen

Auseinandersetzungen?", fragt Wollseifer. Das Gesetz ist im Bundesrat

zustimmungspflichtig.



