    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Handwerkspräsident wirft Bundesländern bei Vergabebeschleunigungsgesetz "mittelstandsfeindliches Agieren" vor / Dittrich dringt auf Grundprinzip der Losvergabe

    Osnabrück (ots) - Handwerkspräsident Jörg Dittrich warnt davor, dass
    mittelständische Betriebe bei der Auftragsvergabe öffentlicher
    Infrastrukturprojekte leer ausgehen könnten. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung"
    (NOZ) sagte Dittrich: "Ich appelliere eindringlich an die Bundesländer, dem
    Kompromiss mit der Bundesregierung zum Vergabebeschleunigungsgesetz zuzustimmen
    und ihr mittelstandsfeindliches Agieren in dieser Frage zu beenden."
    Entscheidend sei, dass beim geplanten Vergabebeschleunigungsgesetz
    sichergestellt werde, "dass am Grundprinzip der Fach- und Teillosvergabe
    festgehalten wird, so wie es der Kabinettsbeschluss vorsieht".

    Hintergrund ist, dass einige Bundesländer Bedenken angemeldet haben, weil sie
    befürchten, dass die Vergabeverfahren zu bürokratisch sind und deshalb zu lange
    dauern. Dittrich bezeichnet es in der NOZ als "inakzeptabel", "dass einige
    Länder versuchen, dieses Prinzip mit fadenscheinigen Ausnahmen wie 'zeitlichen'
    oder 'sachlichen Gründen' auszuhebeln". "Damit würde die Gesamtvergabe zur
    Regel, von der dann vor allem große Konzerne profitieren würden, nicht aber
    Handwerksbetriebe. Dabei sind genau sie es, die vor Ort für Ausbildung, für
    Integration, für den Trikotsatz in der Kinderfußballmannschaft, für die
    Daseinsvorsorge in Städten und Dörfern sorgen. Und zur Belohnung sollen sie von
    der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden? Das wäre an
    Scheinheiligkeit kaum zu überbieten", so Dittrich. Es sei richtig, dass
    schneller gebaut werden müsse. "Aber warum können wir nicht einmal Zeit sparen
    im politischen Prozess, bei der Genehmigung, bei der Planung, in juristischen
    Auseinandersetzungen?", fragt Wollseifer. Das Gesetz ist im Bundesrat
    zustimmungspflichtig.

    Pressekontakt:

    Neue Osnabrücker Zeitung
    Redaktion

    Telefon: +49(0)541/310 207

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6144847
    OTS: Neue Osnabrücker Zeitung



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Handwerkspräsident wirft Bundesländern bei Vergabebeschleunigungsgesetz "mittelstandsfeindliches Agieren" vor / Dittrich dringt auf Grundprinzip der Losvergabe Handwerkspräsident Jörg Dittrich warnt davor, dass mittelständische Betriebe bei der Auftragsvergabe öffentlicher Infrastrukturprojekte leer ausgehen könnten. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Dittrich: "Ich appelliere eindringlich an die …