Wie schlimm wird es für Silber? Droht dem Silberpreis der Sturz ins Bodenlose?

Es ist nur eine Korrektur, nicht mehr und nicht weniger

In der zweiten Wochenhälfte hatte sich die Lage augenscheinlich beruhigt. Nicht zuletzt die am Freitag mit Verzögerung veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten trugen zu dieser Beruhigung bei , machen sie doch eine Leitzinssenkung durch die Fed am kommenden Mittwoch (29. Oktober) wahrscheinlicher. Und dennoch kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass von vielen Anlegern und Investoren eine zweite Abverkaufswelle bzw. ein zweites Beben erwartet wird.

Als die Edelmetallpreise ins Wanken gerieten, kam eine gewisse Panik auf. Die relative Marktenge vor allem bei Silber forcierte das Ganze. Gold und Silber korrigieren jedoch lediglich, lassen Dampf ab. Nach der furiosen Rallye kam allenfalls der Zeitpunkt überraschend, dass es irgendwann so kommen würde, war hingegen klar. Nun ist sie da, die Korrektur.

Dollar-Stärke als Initiator der Korrektur?

Das Erstarken des US-Dollars wurde des Öfteren als Grund herangezogen, um den massiven Preisverfall von Gold und Silber zu erklären. Der eminent wichtige US-Dollar-Index weist diese vermeintliche Stärke jedoch nicht aus. Seit geraumer Zeit oszilliert der US-Dollar-Index zwischen 98 und 100 Punkten. Mit aktuell knapp 99 Punkten notiert der Index inmitten dieser Range. Eine untere Trendwende, eine Erholung ist noch nicht auszumachen. Erst ein signifikanter Ausbruch des US-Dollar-Index über die 100 Punkte hinweg wäre ein Warnsignal. Ganz ähnlich sieht es bei den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen aus. Mit knapp 4 Prozent notieren diese nahe dem 52-Wochen-Tief.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?

Der

Kommt es für Silber noch viel schlimmer?

Das erste Preisbeben hat die Marktakteure aus ihrer Komfortzone geholt. Nach den Monaten der Rallye, in der es allenfalls moderate Rücksetzer gab, muss man sich nun mit dem Thema Korrektur auseinandersetzen. Da eine schnelle und entschlossene Gegenreaktion ausblieb, ist eine Ausdehnung der Korrektur nicht vom Tisch. Weitere Abverkaufswellen sind ebenfalls mit einzukalkulieren. Dabei kann es durchaus bis in Richtung 40 US-Dollar gehen.

Zusammengefasst - Droht dem Silberpreis der Sturz ins Bodenlose?

Korrekturen kreieren antizyklische Kaufchancen! Die euphorische Stimmung hat sich abrupt abgekühlt. Aktuell dominieren Pessimismus und die Sorge vor dem nächsten Preisbeben das Stimmungsbild. Auf lange Sicht ist diese Korrektur jedoch unbedingt zu begrüßen, schafft sie doch den Raum und die Basis für den nächsten Preisschub. Die fundamentalen Preistreiber, die die Rallye der letzten Monate ermöglicht haben, sind unverändert intakt.

Kurzfristig könnte es jedoch ruppig werden. Eine Ausdehnung der Korrektur auf 43 US-Dollar / 42 US-Dollar würde das bullische Szenario noch nicht gefährden. Sollte es hingegen unter die 40 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Ob der fragilen Lage bei Dax, S&P 500 & Co. könnte das Thema Absicherungen schneller aktuell werden, als dem einen oder anderem lieb sein dürfte und Anleger und Investoren wieder in die sicheren Häfen treiben.

Insofern könnten auch die knackigen Rücksetzer der Aktien der Goldproduzenten (Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines etc.) und Silberproduzenten (Pan American Silver, Hecla Mining, Fresnillo) auf mittlere und lange Sicht interessante Kaufchancen darstellen. Dass nun Newmont mit seinem Quartalsbericht nicht überzeugen konnte, trübt zwar die Stimmung, doch auf lange Sicht führt kein Weg an den Produzentenaktien vorbei.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

