Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 43/25
Foto: Netflix
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 43/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Continental
Performance KW 43/25: +10,34 %
Performance KW 43/25: +10,34 %
DAX Top 1
MTU Aero Engines
Performance KW 43/25: +5,47 %
Performance KW 43/25: +5,47 %
DAX Top 2
Daimler Truck Holding
Performance KW 43/25: +5,09 %
Performance KW 43/25: +5,09 %
DAX Top 3
SAP
Performance KW 43/25: +4,73 %
Performance KW 43/25: +4,73 %
DAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 43/25: +4,58 %
Performance KW 43/25: +4,58 %
DAX Top 5
Deutsche Bank
Performance KW 43/25: -1,01 %
Performance KW 43/25: -1,01 %
DAX Flop 1
Vonovia
Performance KW 43/25: -1,39 %
Performance KW 43/25: -1,39 %
DAX Flop 2
Allianz
Performance KW 43/25: -1,46 %
Performance KW 43/25: -1,46 %
DAX Flop 3
RWE
Performance KW 43/25: -2,31 %
Performance KW 43/25: -2,31 %
DAX Flop 4
E.ON
Performance KW 43/25: -2,65 %
Performance KW 43/25: -2,65 %
DAX Flop 5
ATOSS Software
Performance KW 43/25: +16,63 %
Performance KW 43/25: +16,63 %
TecDAX Top 1
1&1
Performance KW 43/25: +10,58 %
Performance KW 43/25: +10,58 %
TecDAX Top 2
HENSOLDT
Performance KW 43/25: +6,24 %
Performance KW 43/25: +6,24 %
TecDAX Top 3
Sartorius Vz.
Performance KW 43/25: +5,56 %
Performance KW 43/25: +5,56 %
TecDAX Top 4
SILTRONIC AG
Performance KW 43/25: +5,13 %
Performance KW 43/25: +5,13 %
TecDAX Top 5
Deutsche Telekom
Performance KW 43/25: -0,30 %
Performance KW 43/25: -0,30 %
TecDAX Flop 1
IONOS Group
Performance KW 43/25: -0,91 %
Performance KW 43/25: -0,91 %
TecDAX Flop 2
SMA Solar Technology
Performance KW 43/25: -1,53 %
Performance KW 43/25: -1,53 %
TecDAX Flop 3
Nordex
Performance KW 43/25: -3,96 %
Performance KW 43/25: -3,96 %
TecDAX Flop 4
TeamViewer
Performance KW 43/25: -21,58 %
Performance KW 43/25: -21,58 %
TecDAX Flop 5
3M
Performance KW 43/25: +11,26 %
Performance KW 43/25: +11,26 %
Dow Jones Top 1
IBM
Performance KW 43/25: +11,25 %
Performance KW 43/25: +11,25 %
Dow Jones Top 2
American Express
Performance KW 43/25: +7,70 %
Performance KW 43/25: +7,70 %
Dow Jones Top 3
Apple
Performance KW 43/25: +7,38 %
Performance KW 43/25: +7,38 %
Dow Jones Top 4
Honeywell International
Performance KW 43/25: +6,66 %
Performance KW 43/25: +6,66 %
Dow Jones Top 5
Walmart
Performance KW 43/25: -0,99 %
Performance KW 43/25: -0,99 %
Dow Jones Flop 1
Johnson & Johnson
Performance KW 43/25: -1,09 %
Performance KW 43/25: -1,09 %
Dow Jones Flop 2
Amgen
Performance KW 43/25: -2,23 %
Performance KW 43/25: -2,23 %
Dow Jones Flop 3
Caterpillar
Performance KW 43/25: -2,53 %
Performance KW 43/25: -2,53 %
Dow Jones Flop 4
Verizon Communications
Performance KW 43/25: -4,20 %
Performance KW 43/25: -4,20 %
Dow Jones Flop 5
Intuitive Surgical
Performance KW 43/25: +25,95 %
Performance KW 43/25: +25,95 %
US Tech 100 Top 1
Warner Bros. Discovery (A)
Performance KW 43/25: +15,83 %
Performance KW 43/25: +15,83 %
US Tech 100 Top 2
Shopify
Performance KW 43/25: +14,42 %
Performance KW 43/25: +14,42 %
US Tech 100 Top 3
Micron Technology
Performance KW 43/25: +12,32 %
Performance KW 43/25: +12,32 %
US Tech 100 Top 4
Advanced Micro Devices
Performance KW 43/25: +11,52 %
Performance KW 43/25: +11,52 %
US Tech 100 Top 5
O'Reilly Automotive
Performance KW 43/25: -3,88 %
Performance KW 43/25: -3,88 %
US Tech 100 Flop 1
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 43/25: -4,12 %
Performance KW 43/25: -4,12 %
US Tech 100 Flop 2
T-Mobile US
Performance KW 43/25: -4,56 %
Performance KW 43/25: -4,56 %
US Tech 100 Flop 3
Roper Technologies
Performance KW 43/25: -5,10 %
Performance KW 43/25: -5,10 %
US Tech 100 Flop 4
Netflix
Performance KW 43/25: -6,85 %
Performance KW 43/25: -6,85 %
US Tech 100 Flop 5
ENI
Performance KW 43/25: +9,52 %
Performance KW 43/25: +9,52 %
E-Stoxx 50 Top 1
TotalEnergies
Performance KW 43/25: +5,05 %
Performance KW 43/25: +5,05 %
E-Stoxx 50 Top 2
SAP
Performance KW 43/25: +4,73 %
Performance KW 43/25: +4,73 %
E-Stoxx 50 Top 3
Rheinmetall
Performance KW 43/25: +4,55 %
Performance KW 43/25: +4,55 %
E-Stoxx 50 Top 4
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 43/25: +3,99 %
Performance KW 43/25: +3,99 %
E-Stoxx 50 Top 5
Deutsche Bank
Performance KW 43/25: -1,01 %
Performance KW 43/25: -1,01 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Enel
Performance KW 43/25: -1,33 %
Performance KW 43/25: -1,33 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Allianz
Performance KW 43/25: -1,46 %
Performance KW 43/25: -1,46 %
E-Stoxx 50 Flop 3
L'Oreal
Performance KW 43/25: -1,79 %
Performance KW 43/25: -1,79 %
E-Stoxx 50 Flop 4
BNP Paribas (A)
Performance KW 43/25: -9,22 %
Performance KW 43/25: -9,22 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Lonza Group
Performance KW 43/25: +6,20 %
Performance KW 43/25: +6,20 %
SMI Top 1
Holcim
Performance KW 43/25: +4,73 %
Performance KW 43/25: +4,73 %
SMI Top 2
Logitech International
Performance KW 43/25: +3,37 %
Performance KW 43/25: +3,37 %
SMI Top 3
Kuehne + Nagel International
Performance KW 43/25: +2,69 %
Performance KW 43/25: +2,69 %
SMI Top 4
Swiss Re
Performance KW 43/25: +2,64 %
Performance KW 43/25: +2,64 %
SMI Top 5
Givaudan
Performance KW 43/25: +0,03 %
Performance KW 43/25: +0,03 %
SMI Flop 1
UBS Group
Performance KW 43/25: -0,75 %
Performance KW 43/25: -0,75 %
SMI Flop 2
Swisscom
Performance KW 43/25: -1,18 %
Performance KW 43/25: -1,18 %
SMI Flop 3
Nestle
Performance KW 43/25: -2,59 %
Performance KW 43/25: -2,59 %
SMI Flop 4
Roche Holding
Performance KW 43/25: -3,47 %
Performance KW 43/25: -3,47 %
SMI Flop 5
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 43/25: +8,37 %
Performance KW 43/25: +8,37 %
ATX Top 1
OMV
Performance KW 43/25: +6,87 %
Performance KW 43/25: +6,87 %
ATX Top 2
Lenzing
Performance KW 43/25: +6,10 %
Performance KW 43/25: +6,10 %
ATX Top 3
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 43/25: +4,61 %
Performance KW 43/25: +4,61 %
ATX Top 4
Oesterreichische Post
Performance KW 43/25: +3,73 %
Performance KW 43/25: +3,73 %
ATX Top 5
DO & CO
Performance KW 43/25: -1,62 %
Performance KW 43/25: -1,62 %
ATX Flop 1
Immofinanz
Performance KW 43/25: -1,63 %
Performance KW 43/25: -1,63 %
ATX Flop 2
STRABAG
Performance KW 43/25: -2,18 %
Performance KW 43/25: -2,18 %
ATX Flop 3
PORR
Performance KW 43/25: -2,71 %
Performance KW 43/25: -2,71 %
ATX Flop 4
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 43/25: -5,98 %
Performance KW 43/25: -5,98 %
ATX Flop 5
Li Ning Company
Performance KW 43/25: +15,38 %
Performance KW 43/25: +15,38 %
Hang Seng Top 1
China Hongqiao Group
Performance KW 43/25: +12,14 %
Performance KW 43/25: +12,14 %
Hang Seng Top 2
China Life Insurance (H)
Performance KW 43/25: +11,07 %
Performance KW 43/25: +11,07 %
Hang Seng Top 3
China Construction Bank (H)
Performance KW 43/25: +10,63 %
Performance KW 43/25: +10,63 %
Hang Seng Top 4
Power Assets Holdings
Performance KW 43/25: +10,48 %
Performance KW 43/25: +10,48 %
Hang Seng Top 5
Tingyi (Cayman Islands) Holding
Performance KW 43/25: -4,86 %
Performance KW 43/25: -4,86 %
Hang Seng Flop 1
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 43/25: -5,00 %
Performance KW 43/25: -5,00 %
Hang Seng Flop 2
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 43/25: -7,47 %
Performance KW 43/25: -7,47 %
Hang Seng Flop 3
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 43/25: -8,76 %
Performance KW 43/25: -8,76 %
Hang Seng Flop 4
Pop Mart International Group
Performance KW 43/25: -16,94 %
Performance KW 43/25: -16,94 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte