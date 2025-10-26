Goldpreis im Sturzflug: Korrektur oder Chance für Anleger?

Trotz dieser Korrektur bleibt die langfristige Perspektive für Gold positiv. Analysten verweisen auf anhaltende Käufe durch Zentralbanken, geopolitische Risiken und die Sorge vor Geldentwertung als strukturelle Treiber, die die Nachfrage nach Gold stützen. Auch Hebe Chen von Vantage Global Prime spricht von einer technischen Korrektur, betont jedoch, dass fundamentale Faktoren wie die Flucht in Sachwerte weiterhin bestehen.

Die Goldrallye, die den Preis des Edelmetalls seit Jahresbeginn um über 65 Prozent in die Höhe trieb, hat eine schmerzhafte Korrektur erfahren. Nach einem Rekordhoch von über 4.300 US-Dollar je Unze fiel der Goldpreis auf etwa 4.122 US-Dollar und stabilisierte sich am Donnerstag leicht. Experten, darunter Keith Lerner von Truist Advisory Services, warnen vor den Folgen eines überhitzten Marktes, der sich in einem nicht nachhaltigen Tempo entwickelt hat. Lerner vergleicht die Situation mit einem überdehnten Gummiband, dessen Rückschlag heftig ausfallen kann. Historisch gesehen sind Rückgänge von mehr als fünf Prozent an einem Tag selten und deuten oft auf eine Erschöpfung des Marktes hin.

Parallel dazu hat die US-Schuldenlast die Marke von 38 Billionen US-Dollar überschritten, was die schnellste Zunahme außerhalb einer Pandemie darstellt. Michael Peterson, CEO der Peterson Foundation, warnt vor den Folgen dieser Entwicklung, die die Bonität der USA gefährden könnte. Die Schuldenquote liegt bei etwa 119 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während das Haushaltsdefizit über sieben Prozent beträgt. Politische Streitigkeiten über Ausgabenprioritäten und die anhaltende Unsicherheit durch einen Shutdown verschärfen die Situation. Ökonomen warnen, dass die Kombination aus wachsendem Defizit, steigenden Zinsen und einem schwächeren US-Dollar das Wirtschaftswachstum bremsen könnte.

In einem weiteren Nachrichtenbereich gab es in Deutschland und anderen europäischen Ländern mehr als 100 Durchsuchungen wegen eines mutmaßlichen Millionen-Steuerbetrugs im Elektronikhandel. Die Europäische Staatsanwaltschaft hat sieben Verdächtige festgenommen, die ein System mit Briefkastenfirmen betrieben haben sollen, um Umsatzsteuer zu umgehen. Bei den Durchsuchungen wurden Vermögenswerte im Wert von vier Millionen Euro beschlagnahmt.

Zusammenfassend zeigt sich, dass sowohl der Goldmarkt als auch die US-Wirtschaft vor Herausforderungen stehen, während die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin unsicher sind.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.112USD auf Forex (25. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.