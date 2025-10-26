Rheinmetall-Chef Papperger: Drohnen im Krieg – Zukunft voller Zweifel?

Rheinmetall plant eine strategische Partnerschaft mit Lockheed Martin, um Drohnen zu entwickeln, die mit dem F-35-Kampfjet kommunizieren können. Papperger ist jedoch der Meinung, dass die qualitative Entwicklung der Drohnentechnologie nicht entscheidend für den Verlauf des Ukrainekriegs ist, obwohl Drohnenangriffe einen hohen Anteil an den Gefallenen haben. Er sieht jedoch Potenzial für einen Auftragsbestand von bis zu 120 Milliarden Euro bis Mitte nächsten Jahres, was für Rheinmetall eine profitable Zukunft verspricht.

Armin Papperger, der CEO von Rheinmetall, äußert in einem Interview mit dem Handelsblatt seine Skepsis hinsichtlich der Zukunft von Drohnen im Krieg. Er glaubt, dass die Skepsis gegenüber Russland in den nächsten 15 bis 20 Jahren anhalten wird, was die geopolitische Lage betrifft. Papperger sieht die Konfliktherde weiterhin an der Ost-West-Grenze konzentriert, was auf eine mögliche Rückkehr zu einem neuen Kalten Krieg hindeutet. Trotz seiner Bedenken bezüglich der Rolle von Drohnen im modernen Krieg betont er, dass Rheinmetall sich als Hightech-Unternehmen positionieren möchte, wobei das Hauptgeschäft derzeit in der Munitionserzeugung und der Fahrzeugproduktion liegt.

Ein weiterer bedeutender Schritt für Rheinmetall ist der bevorstehende Milliardenauftrag für eine Radar-Satellitenkonstellation für die Bundeswehr. In Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen Iceye plant Rheinmetall, 40 Low-Earth-Orbit-Satelliten zu liefern, die hochauflösende Bilder bei jedem Wetter ermöglichen. Der Auftragswert wird auf rund drei Milliarden Euro geschätzt. Dieses Projekt ist Teil eines Strategiewechsels der Bundeswehr, die eigene Aufklärungsfähigkeiten im All aufbauen möchte, um politische Abhängigkeiten zu verringern.

Die Fertigung der Satelliten soll in Neuss erfolgen, wo Rheinmetall bisher zivile Autokomponenten produziert hat. Der Konzern plant, sich als zentrale Informationsdrehscheibe im Gefechtsfeld zu positionieren und sieht die Integration von Raumfahrtkompetenzen als Schlüssel zur digitalen Transformation der Verteidigung. Langfristig sollen weitere Satellitenkonstellationen für Kommunikation und Erdbeobachtung entwickelt werden.

Insgesamt zeigt sich, dass Rheinmetall trotz der Herausforderungen und geopolitischen Unsicherheiten optimistisch in die Zukunft blickt und sich auf neue Technologien und Märkte konzentriert, um seine Position in der Rüstungsindustrie zu stärken.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 1.768EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.