Nokia überrascht mit starken Q3-Zahlen: Gewinn und Umsatz über Erwartungen!

Nokia hat im dritten Quartal 2023 überraschend starke Ergebnisse präsentiert, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Der finnische Netzwerkausrüster erzielte einen bereinigten operativen Gewinn von 435 Millionen Euro, was über den prognostizierten 324,2 Millionen Euro lag, obwohl das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 Prozent zurückging. Der bereinigte Umsatz stieg um 12 Prozent auf 4,83 Milliarden Euro und übertraf die Schätzungen von Investing.com, die bei rund 4,6 Milliarden Euro lagen. Besonders hervorzuheben ist das Segment Optical Networks, das auf währungsbereinigter Basis um 19 Prozent zulegte. Insgesamt wuchs der Bereich Network Infrastructure um 11 Prozent, während die Bruttomarge mit 44,2 Prozent ebenfalls über den Erwartungen lag.

Nokias Netzwerksparte erwirtschaftete 1,95 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Cloud- und Netzwerksparte steigerte ihren Umsatz um 8 Prozent auf 645 Millionen Euro, während Mobile Networks um 4 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro zulegten. Die Lizenzeinheit Nokia Technologies verzeichnete einen Zuwachs von 11 Prozent auf 391 Millionen Euro. CEO Justin Hotard betonte, dass die Nachfrage nach optischen Netzwerken, insbesondere im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Rechenzentren, maßgeblich zum Wachstum beigetragen habe.