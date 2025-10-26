    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon präsentiert Blue Jay: Roboter revolutionieren Lager und Arbeitsplätze!

    Amazon präsentiert Blue Jay: Roboter revolutionieren Lager und Arbeitsplätze!
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Amazon hat am Mittwoch sein neuestes Robotersystem "Blue Jay" vorgestellt, das darauf abzielt, die Effizienz in seinen Lagerhäusern erheblich zu steigern und potenziell Milliarden von Dollar einzusparen. Blue Jay besteht aus einer Reihe von schienengeführten Roboterarmen, die mit Saugvorrichtungen ausgestattet sind, um Produkte unterschiedlicher Formen und Größen zu greifen. Das System soll die bisher erforderlichen drei Arbeitsstationen für Auswahl, Sortierung und Konsolidierung von Artikeln in einem einzigen Schritt ersetzen. Aktuell wird Blue Jay in einem Lager in South Carolina getestet und kann bereits etwa 75 Prozent der gelagerten Artikel verarbeiten.

    Laut einer Analyse von Morgan Stanley könnte die umfassende Automatisierung der Lagerhäuser von Amazon jährliche Einsparungen zwischen 2 und 4 Milliarden US-Dollar ermöglichen. Analyst Brian Nowak schätzt, dass die Robotik die Kosten des Erfüllungsprozesses um bis zu 40 Prozent senken könnte, was bedeutet, dass Amazon pro Bestellung zwischen 60 Cent und 1,20 US-Dollar weniger ausgeben könnte. Dies hat zu einem positiven Kursziel von 300 US-Dollar für die Amazon-Aktie geführt, was ein Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent darstellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    233,43€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    211,06€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allerdings bringt diese Effizienzsteigerung auch Bedenken hinsichtlich des Arbeitsplatzabbaus mit sich. Interne Dokumente, die von der New York Times zitiert werden, deuten darauf hin, dass Amazon bis 2027 mehr als 160.000 Stellen in den USA nicht neu besetzen könnte, da diese durch Roboter ersetzt werden. Langfristig plant das Unternehmen, bis zu 75 Prozent seiner Lagerprozesse zu automatisieren, was bis zum Ende des Jahrzehnts zu einem Verlust von rund 600.000 Arbeitsplätzen führen könnte. Amazon bestreitet jedoch diese Darstellung und betont, dass die Technologieentwicklung weiterhin auf die Mitarbeiter ausgerichtet sei, um körperlich anstrengende Aufgaben zu reduzieren und neue Karrieremöglichkeiten zu schaffen.

    Die Sicherheits- und Arbeitsmarktauswirkungen der Automatisierung sind umstritten. Während Amazon behauptet, dass die Automatisierung die Arbeitssicherheit verbessern könnte, zeigen unabhängige Studien, dass die Verletzungsraten in robotisierten Lagern höher sind als in traditionellen Einrichtungen. Trotz dieser Bedenken plant Amazon, in diesem Jahr erneut 250.000 Saisonkräfte einzustellen, was die Größe seiner Belegschaft auf über 1,54 Millionen Mitarbeiter erhöht und das Unternehmen zum zweitgrößten privaten Arbeitgeber in den USA macht.



    Amazon

    +1,25 %
    +4,64 %
    +1,35 %
    -2,34 %
    +10,98 %
    +56,77 %
    +41,07 %
    +600,15 %
    +279.175,36 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 224,2EUR auf Nasdaq (25. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amazon präsentiert Blue Jay: Roboter revolutionieren Lager und Arbeitsplätze! Amazon hat am Mittwoch sein neuestes Robotersystem "Blue Jay" vorgestellt, das darauf abzielt, die Effizienz in seinen Lagerhäusern erheblich zu steigern und potenziell Milliarden von Dollar einzusparen. Blue Jay besteht aus einer Reihe von …