Amazon präsentiert Blue Jay: Roboter revolutionieren Lager und Arbeitsplätze!

Laut einer Analyse von Morgan Stanley könnte die umfassende Automatisierung der Lagerhäuser von Amazon jährliche Einsparungen zwischen 2 und 4 Milliarden US-Dollar ermöglichen. Analyst Brian Nowak schätzt, dass die Robotik die Kosten des Erfüllungsprozesses um bis zu 40 Prozent senken könnte, was bedeutet, dass Amazon pro Bestellung zwischen 60 Cent und 1,20 US-Dollar weniger ausgeben könnte. Dies hat zu einem positiven Kursziel von 300 US-Dollar für die Amazon-Aktie geführt, was ein Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent darstellt.

Amazon hat am Mittwoch sein neuestes Robotersystem "Blue Jay" vorgestellt, das darauf abzielt, die Effizienz in seinen Lagerhäusern erheblich zu steigern und potenziell Milliarden von Dollar einzusparen. Blue Jay besteht aus einer Reihe von schienengeführten Roboterarmen, die mit Saugvorrichtungen ausgestattet sind, um Produkte unterschiedlicher Formen und Größen zu greifen. Das System soll die bisher erforderlichen drei Arbeitsstationen für Auswahl, Sortierung und Konsolidierung von Artikeln in einem einzigen Schritt ersetzen. Aktuell wird Blue Jay in einem Lager in South Carolina getestet und kann bereits etwa 75 Prozent der gelagerten Artikel verarbeiten.

Allerdings bringt diese Effizienzsteigerung auch Bedenken hinsichtlich des Arbeitsplatzabbaus mit sich. Interne Dokumente, die von der New York Times zitiert werden, deuten darauf hin, dass Amazon bis 2027 mehr als 160.000 Stellen in den USA nicht neu besetzen könnte, da diese durch Roboter ersetzt werden. Langfristig plant das Unternehmen, bis zu 75 Prozent seiner Lagerprozesse zu automatisieren, was bis zum Ende des Jahrzehnts zu einem Verlust von rund 600.000 Arbeitsplätzen führen könnte. Amazon bestreitet jedoch diese Darstellung und betont, dass die Technologieentwicklung weiterhin auf die Mitarbeiter ausgerichtet sei, um körperlich anstrengende Aufgaben zu reduzieren und neue Karrieremöglichkeiten zu schaffen.

Die Sicherheits- und Arbeitsmarktauswirkungen der Automatisierung sind umstritten. Während Amazon behauptet, dass die Automatisierung die Arbeitssicherheit verbessern könnte, zeigen unabhängige Studien, dass die Verletzungsraten in robotisierten Lagern höher sind als in traditionellen Einrichtungen. Trotz dieser Bedenken plant Amazon, in diesem Jahr erneut 250.000 Saisonkräfte einzustellen, was die Größe seiner Belegschaft auf über 1,54 Millionen Mitarbeiter erhöht und das Unternehmen zum zweitgrößten privaten Arbeitgeber in den USA macht.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 224,2EUR auf Nasdaq (25. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.