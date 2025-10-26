Hensoldt AG: Boom bei Rüstungselektronik – Aktie explodiert auf über 100 Euro!

Ursprünglich hatte Hensoldt für 2024 eine Book-to-Bill-Ratio von 1,2 prognostiziert, doch die neuen Zahlen deuten auf ein Verhältnis von 1,6 bis 1,9 hin. Vorstandschef Oliver Dörre hebt hervor, dass die Bestellungen in Größenordnungen erfolgen, die 10- bis 20-mal höher sind als in der Vergangenheit. Besonders hervorzuheben ist der neue Spähpanzer Luchs II, für den Hensoldt zentrale Sensorik und Elektronik liefert.

Die Hensoldt AG, ein führender Anbieter von Rüstungselektronik mit Sitz in Taufkirchen bei München, profitiert erheblich von der aktuellen Aufrüstung der Bundeswehr. Der Konzern erwartet für das laufende Jahr einen Auftragseingang, der um 60 bis 90 Prozent über dem Umsatz liegen wird, was auf eine deutliche Steigerung der Nachfrage nach Verteidigungstechnologien hinweist. Dies ist auf zahlreiche neue Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr zurückzuführen, für die bereits parlamentarische Freigaben erteilt wurden.

Für 2024 wird ein Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro erwartet, was am unteren Ende der vorherigen Schätzung liegt. Die operative Marge dürfte jedoch mit über 18 Prozent besser ausfallen als ursprünglich prognostiziert. Diese positiven Aussichten haben die Hensoldt-Aktie an der Börse beflügelt, die in dieser Woche auf über 100 Euro gestiegen ist und sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht hat.

Analysten der Bank of America haben die Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft, was auf eine erwartete Beschleunigung beim Auftragseingang und ein Comeback der Optronics-Sparte hinweist. Die Bank schätzt, dass Hensoldt zwischen 2025 und 2027 etwa 5 Milliarden Euro an neuen Aufträgen verbuchen könnte. Eine neue Produktionsstätte, die Anfang 2025 eröffnet wird, soll es dem Unternehmen ermöglichen, den hohen Auftragsbestand schneller abzuarbeiten.

Hensoldt hat zudem seine mittelfristigen Prognosen bestätigt und strebt an, bis 2030 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro zu erreichen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von den gestiegenen Verteidigungsausgaben zu profitieren und gleichzeitig seine Effizienz und Profitabilität zu steigern.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 98,35EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.